Industriedenkmäler: Gerade entdeckt, schon vor dem Abriss

20.03.2018 Witten. Nur wenige Wochen nach der Wiederentdeckung stehen zwei Industriedenkmäler in Nordrhein-Westfalen vor dem Abriss. Die europaweit weitgehend einzigartigen Hüttenwerke in Witten aus dem 19. Jahrhundert waren vor rund vier Wochen im Zuge von Arbeiten für den Bau eines neuen Gewerbegebiets zufällig gefunden worden. Die rund vier Hektar große Anlage war seit rund 100 Jahren auf keiner Karte mehr verzeichnet. "Vergleichbare Überreste solcher Anlagen gibt es in dem Umfang europaweit kaum mehr", sagte Professor Michael Rind vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Dienstag in Witten. Das Gebiet war nach der Entdeckung der Stahlwerke vorübergehend unter Denkmalschutz gestellt worden. Derzeit wird das Gelände mit Hochdruck von Archäologen untersucht, bevor alles ab der kommenden Woche planiert und zugeschüttet werden soll.