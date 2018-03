Heino: Album und Tour zum 80. Geburtstag

16.03.2018 Berlin. Heino bereitet sich intensiv auf seinen 80. Geburtstag im Dezember vor. Der Volksmusiker will zu diesem Anlass ein Buch, ein neues Album und eine Filmbiografie veröffentlichen. Außerdem kündigte er auf seiner Homepage für 2019 eine "Abschiedstournee" an. Ehefrau Hannelore will aber nicht von einem baldigen Karriereende sprechen. "Er sagt immer: "Solange der liebe Gott mir meine Stimme lässt, werde ich singen"", erklärte Hannelore Kramm am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell plant der Sänger, seine Tour Anfang März in Nürnberg zu starten. Dabei wolle er Songs seiner gesamten Karriere präsentieren, von Schlagern und Volksliedern bis hin zu den Rock-Covern seiner Platte "Mit freundlichen Grüßen".