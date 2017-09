Haus der Geschichte: Die Deutschen und ihre Vereine

Außenansicht des Hauses der Geschichte in Bonn.

05.09.2017 Bonn. Schützen, Taubenzüchter, Kleingärtner: Die Liebe der Deutschen zu ihren Vereinen ist legendär. Das Haus der Geschichte in Bonn hält sie für so prägend, dass es nun eine komplette Ausstellung dazu gibt.

Das Haus der Geschichte stellt heute eine neue Ausstellung über die Liebe der Deutschen zu ihren Vereinen vor. "Mein Verein" heißt die Schau, die man dann von Mittwoch an in Bonn besuchen kann. Es sollen rund 300 Objekte zu sehen sein, unter anderem das Modell eines DDR-Kleingartens und der Vereinsbaum einer westfälischen Gemeinde. Dabei soll auch der Wandel des hiesigen Vereinswesens abgebildet werden: Traditionelle Vereine, bei denen die Geselligkeit im Vordergrund steht, rücken in den Hintergrund - und Neugründungen widmen sich oft eher konkreten Projekten, etwa im Bildungsbereich. (dpa)