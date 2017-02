Gurlitt-Ausstellung startet im November

15.02.2017 Die mit Spannung erwartete Ausstellung von Bildern aus der umstrittenen Sammlung Gurlitt soll im November starten. Wie die Bundeskunsthalle in Bonn am Mittwoch mitteilte, soll es eine Doppelausstellung in Deutschland und der Schweiz werden mit dem Titel "Bestandsaufnahme Gurlitt. "Entartete Kunst" - Beschlagnahmt und verkauft". Im Kunstmuseum Bern soll sie am 2. November 2017 starten, in der Bundeskunsthalle einen Tag später.

In Bonn liegt der Fokus auf dem beispiellosen Kunstraub der Nationalsozialisten in Deutschland und besetzten Gebieten. In Bern sollen vor allem Werke der "Entarteten Kunst" und Arbeiten aus der Familie Gurlitt zu sehen sein.

Der spektakuläre Kunstfund in der Schwabinger Wohnung von Cornelius Gurlitt hatte 2013 weltweit Aufsehen erregt und eine hitzige Debatte über den Umgang mit von den Nationalsozialisten geraubten Kunstwerken in Deutschland entfacht. Der im Mai 2014 im Alter von 81 Jahren verstorbene Gurlitt, bei dem mehr als 1500 Kunstwerke gefunden worden waren, hatte seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht. Gurlitt war der Sohn von Hildebrand Gurlitt, einem von Adolf Hitlers Kunsthändlern. (dpa)