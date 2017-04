Grundstein für Anbau des Museums Küppersmühle gelegt

05.04.2017 Duisburg. Nach einem jahrelangen Bauskandal wird das Museum Küppersmühle (MKM) in Duisburg nun mit einem völlig neuen Konzept erweitert. Am Mittwoch wurde der Grundstein für einen viergeschossigen Museumsanbau gelegt. Damit wird die Ausstellungsfläche für die bedeutende Sammlung Ströher mit deutscher Kunst seit 1945 auf fast 5000 Quadratmeter verdoppelt. Die Bauarbeiten sollen Ende 2018 beendet sein, sagte Museumsdirektor Walter Smerling. Anfang 2019 soll der Anbau eröffnet werden.

Geplant wurde der schlichte rote Ziegelanbau erneut von den Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron, die auch die Elbphilharmonie in Hamburg entworfen haben. Der ursprünglich geplante spektakuläre Quader auf den Silos der ehemaligen Getreidemühle am Duisburger Innenhafen war wegen Pfusch am Bau gescheitert.

"Ein Scheitern ist immer auch eine Chance", sagte Architekt Pierre de Meuron. Der Anbau sei "vielleicht nicht mehr so spektakulär, aber er strahlt eine unglaubliche Kraft aus". Die Erweiterung kostet nach Angaben Smerlings einen "beachtlichen zweistelligen Millionenbetrag", der durch die private MKM-Stiftung des Sammler-Ehepaars Ströher aufgebracht werde.

Die Sammlung der Wella-Erben Ströher ist mit rund 1500 Werken eine der umfangreichsten Kollektionen deutscher Kunst nach 1945. Jährlich kommen rund 40 000 Besucher in die Küppersmühle. (dpa)