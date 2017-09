Großer Andrang bei Casting für Steinkohle-Dokumentation

16.09.2017 Dortmund. Hunderte Menschen aller Altersgruppen haben am Samstag in Dortmund an einem Casting für eine TV-Dokumentation über den Steinkohlebergbau teilgenommen. Gesucht wurden Männer, Frauen und Kinder zwischen 6 und 80 Jahren für mehr als 300 Komparsen- und Darstellerrollen mit Sprechtext. Sie sollen nach Angaben der Casting-Agentur Eick im kommenden Jahr in der zweiteiligen Arte-Dokumentation "Das schwarze Gold" unter anderem "Bergmänner und ihre Familien, Direktoren, Adelsfrauen, historische Persönlichkeiten und Soldaten" verkörpern. Ab Oktober soll in mehreren Städten im Ruhrgebiet an Originalschauplätzen gedreht werden. Die Schließung der letzten Ruhrgebietszeche in Bottrop 2018 ist Anlass für das TV-Event.