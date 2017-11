Gerhard Richter stellt Konzept seines Kunstwerks vor

30.11.2017 Münster. Die Stadt Münster bekommt von Gerhard Richter ein mehrteiliges Kunstwerk geschenkt. Es soll künftig in der Dominikanerkirche zu sehen sein. Nun präsentiert der Maler sein Konzept.

Gerhard Richter stellt heute das künstlerische Konzept für sein Foucault'sches Pendel in der Dominikanerkirche in Münster vor. Der 85 Jahre alte Künstler will in der 29 Meter hohen Kuppel ein Pendel aufhängen - mit einem Foucault'schen Pendel kann die Erdrotation nachgewiesen werden. Richter wird der westfälischen Stadt das Kunstwerk schenken. Der Rat der Stadt hat dem Vorhaben inzwischen zugestimmt.

Auf die Dominikanerkirche sei er aufmerksam geworden, als er mit einem alten Freund, dem Kunsthistoriker Kasper König, die Kunstausstellung Skulptur Projekte in Münster besucht habe, erzählte Richter im Vorfeld. Die Dominikanerkirche wurde erst kürzlich profaniert - also entweiht.

Der in Dresden geborene und in Köln lebende Richter wird in Rankings immer wieder als der einflussreichste lebende Künstler der Welt geführt. Seine Bilder erzielen auf dem Kunstmarkt Spitzenpreise. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Tante Marianne" (Galerie Neue Meister in Dresden), "Ema - Akt auf einer Treppe" (Museum Ludwig in Köln) und "18. Oktober 1977" (Museum of Modern Art in New York). (dpa)