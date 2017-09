Gerhard Richter schenkt der Stadt Münster Kunstwerk

20.09.2017 Münster. Gerhard Richter will der Stadt Münster ein mehrteiliges Kunstwerk schenken. Das sagte der 85 Jahre alte Künstler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Es gehe um einen "architekturgebundenen Entwurf für den Raum", erläuterte er. "Das Foucaultsche Pendel ist der Mittelpunkt." Das Werk solle in der Dominikanerkirche der westfälischen Stadt zu sehen sein, sagte Richter. Die Kirche gefalle ihm sehr gut.

Richter erzählte, er habe zusammen mit seinem alten Freund, dem Kunsthistoriker Kasper König, die noch bis Anfang Oktober laufende Kunstausstellung Skulptur Projekte in Münster besucht und sei so darauf aufmerksam geworden. Richter betonte, der Rat der Stadt Münster müsse der Schenkung erst noch zustimmen. Details zu dem Kunstwerk will die Stadt am Freitag bekannt geben. Zuvor hatten die "Westfälischen Nachrichten" darüber berichtet.

Der in Dresden geborene und in Köln lebende Richter wird in Rankings immer wieder als der einflussreichste lebende Künstler der Welt aufgeführt. Seine Bilder erzielen auf dem Kunstmarkt Spitzenpreise. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Tante Marianne" (Galerie Neue Meister in Dresden), "Ema - Akt auf einer Treppe" (Museum Ludwig in Köln) und "18. Oktober 1977" (Museum of Modern Art in New York). (dpa)