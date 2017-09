Figurentheater und Puppenspiel: Bochum vergibt wieder Preis

18.09.2017 Bochum. Mehr als 20 Einzelkünstler und Gruppen buhlen vom 5. bis zum 8. Oktober in Bochum um den Fritz-Wortelmann-Preis für Figurentheater. An den vier Tagen präsentieren Künstler aus ganz Deutschland an verschiedenen Spielorten in der Stadt ihre Inszenierungen. Darunter sind professionelle Nachwuchskünstler, Jugendgruppen sowie erwachsene Amateure, wie das Deutsche Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst mitteilte. Der Besuch der Aufführungen ist kostenlos.

Eines der Stücke ist das "Requiem für eine Taube" von der Berliner Gruppe "blindlings". Das biografische Drama beleuchtet das Leben des Erfinders und Physikers Nikola Tesla (1856 - 1943).

Der Fritz-Wortelmann-Preis wird in drei Kategorien bereits zum 45. Mal vergeben und ist mit jeweils 4000 Euro dotiert. Das Deutsche Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst veranstaltet den Wettbewerb im Auftrag der Stadt Bochum. (dpa)