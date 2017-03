Festival "tanz nrw" in acht Städten

15.03.2017 Düsseldorf. Die freie Tanzszene Nordrhein-Westfalens trifft sich vom 3. bis 14. Mai wieder zu ihrer Leistungsschau. Beim Festival "tanz nrw" sind in acht Städten aktuelle Produktionen von 22 Kompanien des Landes zu sehen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Besonders die Arbeit von Nachwuchskünstlern werde in den Fokus gerückt, erklärte Kulturstaatssekretär Bernd Neuendorf.

Für das Festival wurden insgesamt 24 Produktionen ausgewählt. Dazu gehören renommierte Choreografen wie Raimund Hoghe, Alexandra Waierstall oder Angie Hiesl + Roland Kaiser, aber auch Nachwuchstalente wie nutrospektif, Josefine Patzelt und Lenah Flaig. Begleitet wird Programm von Workshops, Gesprächsreihen, Ausstellungen und Videoinstallationen. Erstmals kooperiert das alle zwei Jahre stattfindende Festival der freien Szene auch mit städtischen Bühnen. Das Publikum könne durch Probenbesuche, Hausführungen und Gesprächsrunden einen Blick hinter die Kulissen der großen Häuser werfen. (dpa)