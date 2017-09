Festival Alte Musik Knechtsteden steht im Zeichen Chinas

11.09.2017 Dormagen. Das Festival Alte Musik in Knechtsteden bei Dormagen blickt dieses Jahr nach China. Vom 15. bis 23. September lädt Intendant Hermann Max unter dem Motto "Macht Musik" zu west-östlichen Klangkunsterfahrungen in die romanische Klosterbasilika ein. Zum Auftakt an diesem Freitag führen der Deutsche Jugendkammerchor und der Chor des Zentralkonservatoriums Peking erstmals die Auftragskomposition "Roots of Culture" auf, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Gemeinsam werden die Chöre aus Deutschland und China auch Orchesterpsalmen von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingen lassen.

Chinesische Klänge mit europäischer Handschrift sind im Stück "Der Kaiser und die Nachtigall" zu hören. Das poetische Figurentheater mit Barockkompositionen aus der Verbotenen Stadt stammt von dem italienischen Missionar und Komponisten Teodorico Pedrini, der Anfang des 18. Jahrhunderts am Hof des Kaisers von China wirkte. Spielerische "Chinoiserien" mit Unterstützung der Pekinger Sängerin Zhang Zhang bietet die barocke Opernserenata "Le Cinesi" (Die Chinesinnen) von Christoph Willibald Gluck.

In einer Gregorianischen Nacht erklingt die Musik der Karolinger aus der Zeit Karls des Großen. In einer Luthernacht wird Musik aus dem Umfeld Martin Luthers gespielt. Das diesjährige Festival Alte Musik steht unter der Schirmherrschaft des chinesischen Botschafters in Deutschland, Shi Mingde. (dpa)