Ex-Bundesinnenminister Schily dirigiert Neujahrskonzert

05.01.2018 Borken. Beim Neujahrskonzert im münsterländischen Borken erwartet die Gäste ein prominenter Gast: Dirigent ist der frühere Bundesinnenminister Otto Schily (SPD). Dass er ausgerechnet in Borken auftritt, ist kein Zufall.

Von Mozart über Brahms bis zu Rossini: Der frühere SPD-Bundesinnenminister Otto Schily (85) dirigiert heute das Neujahrskonzert im münsterländischen Borken. Rund 600 Gäste werden in der Stadthalle in einem fast ausverkauften Haus erwartet, teilte der Intendant des veranstaltenden Klassikfestivals "musik:landschaft westfalen", Dirk Klapsing, mit.

Der frühere Minister und Grünen-Mitbegründer hat in der Vergangenheit bereits einmal in einer ZDF-Sendung die "Philharmonie der Nationen" beim Radetzky-Marsch dirigiert. Schily spielt nach Angaben des Intendanten selbst Cello und Klavier und wollte wohl auch einmal Musik studieren. In Borken tritt er auf, weil seine Großmutter, die Künstlerin Julia Schily-Koppers (1855 – 1944), hier geboren wurde.

Dem Auditorium wird am Freitag darüber hinaus neben Tänzen und Märschen von Johannes Brahms und Johann Strauss etwa die Ouvertüre zu "Figaros Hochzeit" und das Klavierkonzert A-Dur KV 488 von Mozart geboten. Solistin ist Daria Tschaikowskaya, als Solo-Geiger tritt der Ungar Jozsef Lendvay auf, das Orchester ist die Festivalphilharmonie der "musik:landschaft westfalen". (dpa)