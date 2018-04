Erstmals in China: "Toten Hosen" an Großer Mauer umjubelt

21.04.2018 Peking. Bei dem ersten Konzert der "Toten Hosen" in China ist die Rockband um Sänger Campino umjubelt worden. Die Düsseldorfer traten am Samstag auf einem Musikfestival vor den Toren Pekings auf. Unweit der Großen Mauer bei Yanqing spielte die Gruppe als eine der Hauptattraktionen der zweitägigen Veranstaltung. Schlechtes Wetter mit Dauerregen und Wind beeinträchtigte den ersten Tag des Open-Air-Festivals, auf dem ein Dutzend Gruppen spielen. Die 1982 gegründeten "Toten Hosen" waren nicht die einzigen Vertreter aus Deutschland. So boten die "The Notwist" aus Oberbayern ausgefeilten Indierock.