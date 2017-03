Deutsches Museum in Bonn steht vor der Rettung

14.03.2017 Bonn. Das vor dem Aus stehende Deutsche Museum in Bonn kann wohl doch gerettet werden. Die Dr. Hans Riegel-Stiftung (Haribo) habe sich bereit erklärt, eine noch fehlende Differenz in der Basisfinanzierung von 28 000 Euro im Jahr 2018 und jeweils 100 000 Euro für die Jahre 2019 und 2020 zu tragen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Der Rat der Stadt werde die Beratungen über die Höhe des städtischen Zuschusses wieder aufnehmen. Eine Entscheidung soll Ende März fallen. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises habe bereits beschlossen, das Museum mit jährlich 75 000 Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren zu fördern.

"Mit diesem Schulterschluss wäre die Basisfinanzierung für die nächsten Jahre gesichert", erklärte Museums-Leiterin Andrea Niehaus. Das Deutsche Museum in Bonn ist eine Außenstelle des großen Deutschen Museums in München. Es stellt Exponate und Experimente berühmter Wissenschaftler, Techniker und Erfinder vor. Es stand vor dem Aus, nachdem die Stadt als Geldgeber den Vertrag gekündigt hatte. Bonn sah sich nicht in der Lage, die Basiskosten alleine zu tragen. (dpa)