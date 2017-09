Deutscher Jazzpreis für Kölner Saxofonistin Niescier

08.09.2017 Berlin. Die Kölner Saxofonistin und Komponistin Angelika Niescier wird mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. Die 1970 in Polen geborene Musikerin sei mit ihrer enormen Vielseitigkeit seit vielen Jahren eine der interessantesten Figuren der europäischen Jazzszene, teilte die Union Deutscher Jazzmusiker am Freitag in Berlin mit. Der Verband will den nach dem Posaunisten Albert Mangelsdorff benannten Preis am 3. November im Rahmen des Jazzfestes Berlin verleihen. Er ist mit 15 000 Euro dotiert und gilt als wichtigste Auszeichnung für Jazz im deutschsprachigen Raum.