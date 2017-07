Deutlich mehr Besucher beim Klavier-Festival Ruhr

21.07.2017 Duisburg. Das Klavier-Festival Ruhr ist in diesem Jahr mit einem deutlichen Besucherplus zu Ende gegangen. 57 500 Menschen besuchten die Konzerte und Veranstaltungen, rund 5000 mehr als vor einem Jahr. 33 von 69 Konzerten waren ausverkauft. Das Klavier-Festival Ruhr holt seit fast 30 Jahren internationale Musiker ins Ruhrgebiet. In 22 Ruhrgebietsstädten wurde Klaviermusik von Jazz bis Klassik präsentiert. Zu den Veranstaltungen zählten auch vierzehn Debütkonzerte und soziale Musik- und Tanzprojekte für Kinder und Jugendliche. Nächstes Jahr startet das Klavier-Festival am 19. April.