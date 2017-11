Bild aus Ex-Achenbach-Besitz bringt 2,2 Mio Euro

29.11.2017 Düsseldorf. Ein umstrittenes Kunstwerk aus dem ehemaligen Privatbesitz des verurteilten Kunstberaters Helge Achenbach ist in Köln am Mittwoch für einen Rekordpreis von rund 2,2 Millionen Euro versteigert worden. Geschätzt worden war das monumentale Nagelrelief "Both" von Günther Uecker auf 600 000 bis 800 000 Euro. Versteigert wurde das 2,30 Meter x 2,30 Meter große Kunstwerk vom Auktionshaus Van Ham, das bereits den Bestand der insolventen Firmen Achenbachs unter den Hammer gebracht hatte.

Um die Rückgabe des gepfändeten Kunstwerks hatte Achenbachs Ex-Frau Dorothee Achenbach vergeblich vor Gericht gekämpft. 2015 war Helge Achenbach wegen Millionen-Betrugs an dem Aldi-Erben Berthold Albrecht zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das seinerzeit auf 500 000 Euro geschätzte Uecker-Werk wurde durch die Familie Albrechts zur Absicherung von Schadensersatzansprüchen gepfändet und jetzt in die Auktion eingeliefert. (dpa)