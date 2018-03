Beyoncé und Jay-Z planen Welttournee: Berlin und Köln

12.03.2018 New York/Berlin. US-Sängerin Beyoncé (36) geht mit ihrem Ehemann und Rapper Jay-Z (48) gemeinsam auf Welttournee und kommt dabei auch nach Deutschland. Die von Juni bis Oktober laufende Tour mit dem Titel "On the Run 2" macht am 28. Juni in Berlin und am 3. Juli in Köln Station, hieß es am Montag auf der Website zum Streamingdienst Tidal.

Auf Beyoncés Website wird die Tour mit einem kurzen Video beworben, das gemeinsame Momente des Paares in Zeitlupe zeigt. Dazu läuft gedämpft eine Version des Rocksteady-Klassikers "I'm Still in Love With You" von Alton Ellis. Mit der Ankündigung bestätigten die beiden entsprechende Gerüchte von vergangener Woche.

Das Paar war zuletzt 2014 gemeinsam auf Tour. Neben dieser "On the Run"-Tour kam Jay-Z im September 2016 auch zum Abschlusskonzert von Beyoncés "Lemonade"-Tournee in New Jersey mit auf die Bühne. Sie haben mehrere Titel zusammen aufgenommen.

Die letzten Alben der beiden - "4:44" von Jay-Z und "Lemonade" von Beyoncé - drehen sich auch um ihre Beziehung, gegenseitige Treue und ihre Familie. Das Promi-Paar hat zusammen drei Kinder: die sechs Jahre alte Tochter Blue Ivy sowie die acht Monate alten Zwillinge Rumi und Sir. (dpa)