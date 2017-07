"Bester Chor im Westen": 20 Chöre in der Vorauswahl

19.07.2017 Köln. 20 Chöre aus Nordrhein-Westfalen haben es in die Vorauswahl des WDR-Wettbewerbs "Der beste Chor im Westen" geschafft. Insgesamt hatten sich rund 70 Chöre beworben. Von Ende September bis Mitte Oktober treten sie - getrennt nach Regionen - vor Publikum und Jury auf. Wer sich in den Vorentscheiden am besten präsentiert, zieht Anfang Dezember ins Halbfinale. Am 15. Dezember folgt das Finale. Der Gewinner darf beim Mitsingkonzert des WDR Rundfunkchores in der Kölner Philharmonie auftreten und erhält ein Preisgeld von 10 000 Euro.