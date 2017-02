Auswahl für Mülheimer Dramatikerpreis wird bekanntgegeben

Das Theater an der Ruhr in Mülheim an der Ruhr.

22.02.2017 Mülheim/Ruhr. Der Mülheimer Dramatikerpreis gehört zu begehrtesten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. In Mülheim an der Ruhr werden heute die diesjährigen Nominierungen bekanntgegeben. In der Regel konkurrieren etwa sieben Stücke um die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung. Die ausgewählten deutschsprachigen Stücke werden bei den 42. Mülheimer Theatertagen vom 13. Mai bis 3. Juni aufgeführt. Am Ende kürt eine fünfköpfige Jury in einer öffentlichen Debatte den Preisträger. Bewertet werden nur neue Stücke, nicht die Inszenierungen. Außerdem wird auch die Auswahl für das beste Kinderstück bekanntgegeben.

Vergangenes Jahr hatte Wolfram Höll mit seinem Stück "Drei sind wir" den Dramatikerpreis gewonnen. Zu den früheren Preisträgern zählen auch renommierte Bühnenautoren wie Peter Handke, Botho Strauß und Elfriede Jelinek. (dpa)