Art Cologne-Direktor Hug greift Art Basel an

25.04.2017 Köln. Art Cologne-Direktor Daniel Hug hat schwere Vorwürfe gegen die Schweizer Messegesellschaft MCH Group erhoben, die mit der Art Basel die weltweit führende Kunstmesse betreibt. "Kunstmessen sollten den Kunstmarkt reflektieren, spiegeln - und nicht beeinflussen", sagte Hug in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn die Schweizer nun aber überall in der Welt Ableger gründen, dann haben sie eine solche Macht über den Kunstmarkt, dass das viel regionale Kultur verdrängt. Das ist auch eine Form von Kolonialismus." Die Art Basel hat erfolgreiche Ableger in Miami und Hongkong und expandiert stetig weiter.

Hug, der seit neun Jahren die größte deutsche Kunstmesse in Köln leitet, warf der Schweizer Messegesellschaft vor, es gehe ihr nur um kommerziellen Erfolg. Die Art Cologne dagegen habe die wichtige Aufgabe, den deutschen Kunstmarkt zu stützen. Sie übernehme damit regionale Verantwortung.

Die MCH Group war Anfang des Jahres bei der Art Düsseldorf eingestiegen, die in diesem Jahr erstmals stattfinden soll. Beobachter halten es für möglich, dass sich die Art Düsseldorf mit schweizerischer Unterstützung zu einem Konkurrenten der Art Cologne entwickeln könnte. (dpa)