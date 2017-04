Alte Synagoge Essen zeigt Bilder des Malers Yury Kharchenko

30.04.2017 Essen. Die Identität des deutsch-russischen Malers Yury Kharchenko ist Thema einer Ausstellung in der Alten Synagoge Essen vom 7. Mai an. Die Schau umfasst 25 Werke und steht unter dem Titel "Auf der Suche - zwischen den Identitäten".

In seinen Werken setzt sich der 30-jährige Künstler immer wieder mit seinen vermuteten verwandtschaftlichen Beziehungen zu Herschel Grynszpan auseinander, der 1938 in Paris einen deutschen Diplomaten tötete. Das Attentat war der Vorwand für die Pogromnacht. Die Ausstellung zeigt unter anderem ein Porträt Grynszpans. Die Schau ist bis zum 9. Juli zu sehen.

Kharchenko wurde in Moskau geboren und wuchs in Dortmund auf. Er hat Ateliers in Oberhausen und Berlin. In Wittenberg ist der Künstler demnächst in der Ausstellung "Luther und die Avantgarde" (19. Mai bis 17. September) vertreten. Er ist der jüngste der rund 60 Künstler, die daran mitwirken. (dpa)