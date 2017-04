65 000 Besucher: Otto-Dix-Ausstellung wird verlängert

27.04.2017 Düsseldorf. Wegen des großen Besucherandrangs wird die opulente Otto-Dix-Ausstellung in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf um zwei Wochen bis 28. Mai verlängert. Seit Eröffnung Mitte Februar hätten bereits 65 000 Besucher die Schau "Otto Dix. Der böse Blick" gesehen, teilte die Kunstsammlung am Donnerstag mit. Im Zentrum stehen die drei wichtigen Schaffensjahre, die Dix (1891-1969) bis 1925 in Düsseldorf verbrachte. Rund 230 Gemälde, Aquarelle und Grafiken werden gezeigt, darunter die schonungslosen Porträts, die der "Maler mit dem bösen Blick" von seinen Zeitgenossen anfertigte. Zu sehen sind auch drastische Momentaufnahmen der Gesellschaft der Weimarer Republik. In Düsseldorf entstand auch Dix' berühmter Radier-Zyklus "Der Krieg", der vollständig präsentiert wird.