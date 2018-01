1500 Mitwirkende: Chorkonzert zum Chemnitzer Jubiläumsjahr

16.01.2018 Chemnitz. Chemnitz wie es singt und musiziert: Die Stadt beginnt ihre Feierlichkeiten zum 875. Jahrestag der Ersterwähnung mit einem großen Chorkonzert.

Mit einem Großaufgebot an Mitwirkenden startet Chemnitz die Jubiläumsfeiern zum 875. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung. Am 21. Januar werden rund 1500 Sänger und Sängerinnen aller Altersgruppen beim großen Chorkonzert "Chemnitz singt!" die Feierlichkeiten eröffnen. In der Messehalle 1 führen Chöre aus Chemnitz, aus ganz Sachsen und aus den Partnerstädten wie Düsseldorf ebenso klassische wie moderne Werke auf. Zudem feiert ein eigens für diese Veranstaltung ins Leben gerufener Projektchor seine Premiere. Darin haben sich Musikfreunde zusammengefunden, die bislang keinem Chor angehört haben.

Musikalisch begleitet werden Sängerinnen und Sänger von der Robert-Schumann-Philharmonie der Theater Chemnitz unter der Leitung von Felix Bender. Aufgeführt werden klassische Werke wie der Gefangenenchor aus der Guiseppe-Verdi-Oper "Nabucco" und Ausschnitte aus Carl Orffs "Carmina Burana". Wie die Theater Chemnitz mitteilten, singen die Kinderchöre "Vois sur ton chemin" aus dem Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu" und "All things are bright and beautiful" von John Rutter.

Auch das Publikum ist zum Mitsingen eingeladen. Zu Liedern wie "Das Wandern ist des Müllers Lust" oder "Nun will der Lenz uns grüßen" sowie dem Kanon "Bruder Jakob" werden die Texte wie beim Karaoke auf eine große Leinwand projiziert.

Die Stadt Chemnitz wurde im Jahr 1143 bei der Verleihung des Marktprivilegs erstmals in einer Urkunde erwähnt. Für die Vorbereitung des Jubiläumsjahres sowie die Veranstaltungen im Jahr 2018 wurden von der Stadt 530 000 Euro zur Verfügung gestellt. Alle weiteren Kosten sollen laut Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft über Sponsoren und andere Einnahmen gedeckt werden. (dpa)