1000 Jahre altes Liesborner Evangeliar zurück

28.08.2017 Wadersloh. Mit dem Liesborner Evangeliar kehrt eine mehr als 1000 Jahre alte mittelalterliche Handschrift zurück an ihren Entstehungsort. Der Kreis Warendorf präsentiert den Kunstschatz heute (14.00 Uhr) in Wadersloh der Öffentlichkeit. Die Handschrift, die die vier Evangelien enthält, wird auf das Jahr 980 datiert und stammt ursprünglich aus der Abtei Liesborn im Münsterland.

Das Werk war 2015 noch für umgerechnet knapp sechs Millionen Euro auf der Kunstmesse TEFAF in Maastrich angeboten worden. Die amerikanische Kunsthändlerin Sandra Hindmann verkaufte das Evangeliar aus dem Jahr 980 jetzt für rund drei Millionen Euro an den Kreis Warendorf. Bei der Finanzierung haben Sponsoren geholfen. Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) kommt auch zur Vorstellung. Das Evangeliar lag im Mittelalter auf dem Altar und wurde in die Liturgie der Messe integriert, aber nicht benutzt. (dpa)