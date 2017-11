"Der kleine Lord" und Co.

Bonn. "Der kleine Lord", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder auch "Stirb langsam": Warum locken uns immer die gleichen Filme an Weihnachten an die Fernseher? Was zeichnet diese Filme aus?

Von Alexander Hertel, 27.11.2017

Der Christstollen auf dem Kuchenteller, der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder auch "Last Christmas" im Radio: Manche Dinge gehören unweigerlich zur Advents- und Weihnachtszeit dazu. Viele verbinden mit dem Weihnachtsfest noch etwas ganz anderes: Filme wie "Der kleine Lord" oder auch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" werden Jahr für Jahr rund ums Fest ausgestrahlt, und Jahr für Jahr setzen sich Familien vor den Fernseher, um die Klassiker zu gucken. Doch warum sind es immer die gleichen Filme, die die Zuschauer rund um die Feiertage an die Bildschirme locken? Was macht diese Weihnachtsfilme aus?

"Das gemeinsame Filmeschauen an Weihnachten hat etwas Rituelles", erklärt Professorin Britta Hartmann von der Universität Bonn. Der Fernseher war lange der Bezugspunkt in einem Wohnzimmer, das Lagerfeuer, um das sich die Familie versammelt hat. "Wir kommen zusammen und sammeln uns um das Lagerfeuer. Nur dass statt eines Feuers gemeinsam ein Film geschaut wird." Weihnachtszeit sei auch immer Familienzeit.

"Ein gemeinsames Erlebnis"

Vor allem zwei Aspekte spielen rund um das Thema Weihnachtsfilme eine tragende Rolle. "Der Weihnachtsfilm, wenn wir ihn so nennen wollen, schafft, dass wir etwas gemeinsam erleben", so die Expertin und sie vergleicht dies mit dem Kirchgang zum Fest: "Es ist ein sicheres gemeinsames Erlebnis."

Neben dem gemeinsamen Erlebnis ist auch der Inhalt der Filme entscheidend. Klassiker wie "Der kleine Lord" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sind Filme voller Emotionalität und Sentimentalität. Sie bieten laut Hartmann eine "Programmierbarkeit der Gefühle". Der Zuschauer weiß genau, dass er diese traurigen und glücklichen Gefühle erleben wird und vertraut auf diese "Kraft der Wiederholung". Die Filme schafften außerdem in den Tagen und Stunden des Essenkochens, der Einkäufe und der letzten Vorbereitungen einen Punkt um runterzukommen.

Überhöhung des Weihnachtsfestes

Gemein ist diesen und weiteren Filmen wie "Kevin allein zu Haus" oder "Ist das Leben nicht schön" ihr Happy End. Aus diesem Grund und da er an Weihnachten spielt, gehört auch "Stirb langsam" in diese Reihe. Aber nur der erste Film, an dessen Ende Bruce Willis als Actionheld das Weihnachtsfest doch noch besinnlich mit seiner Familie feiern kann. "In diesen Filmen wird das Weihnachtsfest und auch das Zusammensein überhöht", nennt Britta Hartmann ein gemeinsames Kriterium dieser Filme. Allen Widrigkeiten der Figuren zum Trotz: "Am Ende müssen alle unterm Weihnachtsbaum sitzen."

Weihnachtsklassiker bei Streaming Diensten Foto: dpa "Das Wunder von Manhatten": Mittlerweile gibt es diesen Film auch auf Netflix zu sehen. Er erzählt die Geschichte eines Kaufhaus-Weihnachtsmannes aus New York, der die Kinder erfolgreich davon überzeugt, der einzig wahre Weihnachtsmann zu sein.

Foto: dpa Der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973 kann jederzeit bei Netflix, Amazon, Maxdome und WatchBox angeschaut werden. Das Grimm-Märchen "Aschenputtel" wird darin etwas abgewandelt dargestellt.

Foto: dpa "Tatsächlich... Liebe". Romantik, Herzschmerz und ein weihnachtliches Happy-End, mehrere Paare und Familien werden mit ihren Herausforderungen an den Weihnachtstagen in London gezeigt. Verfügbar unter anderem bei Amazon, Maxdome und Sky.

Foto: dpa Die Trilogie über die österrichische Kaiserin mit Romy Schneider ist alle Jahre wieder für viele ein Muss. Aktuell gibt es die Filme lediglich bei iTunes zu sehen.

Foto: dpa Kann Weihnachten gerettet werden? Jackskellington, der Kürbiskönig von Halloween Town, hat die alte Angst-und-Schrecken-Routine satt und möchte Weihnachtsfreude verbreite. Seine Mission kann man bei Netflix im Stream schauen oder sich bei Amazon, iTunes und GooglePlay ausleihen.

Foto: dpa Die Serie "Michel aus Lönneberga" verfilmt die Bücher Astrid Lindgrens. Die erste Staffel gibt es bei Amazon, iTunes und Maxdome.

Foto: dpa Begeistert bereits seit 1990 zahlreiche Familien, am liebsten zu Weihnachten. "Kevin - Allein zu Haus" kann man bei Maxdome streamen oder bei Amazon für 2,99 Euro für 48 Stunden ausleihen und n dieser Zeit beliebig oft gucken.

Warum gibt es so viele Weihnachtsfilme, aber kaum Osterfilme? Auch da kommt die Familie zusammen, die Abläufe sind bei vielen jedes Jahr ähnlich. Dass diese Form des Zusammenkommens und Erlebens dieser sicheren Gefühle rund um den 24. Dezember so ausgeprägt ist, hat einen einfachen Grund. "Weihnachten ist das letzte große Fest, wo wir an diesen Ritualen festhalten", meint die Filmwissenschaftlerin. An Ostern gebe es dies zwar auch, jedoch in deutlich geringerem Maße.

Der Trend der Weihnachtsfilme ist nicht neu. Zwischen 1960 und 1995 strahlte die ARD bereits jedes Jahr an Heiligabend "Wir warten aufs Christkind" aus. Mit dem Nachmittagsprogramm sollte Kindern die Zeit bis zur Bescherung vertrieben werden. Seit 2001 wartet der WDR gemeinsam mit den kleinen Zuschauern aufs Christkind. Mit "Der kleine Lord" versüßt die ARD ihren Zuschauern bereits seit 1982 jedes Jahr, in diesem Jahr am Freitag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr, das Fest.

Kommt die Familie an Weihnachten bald zu einer Serie zusammen?

Erwachsene gucken häufig die Filme, die sie früher bereits an Weihnachten gesehen haben. "Man wird in seine eigene Kindheit zurückversetzt", sagt Britta Hartmann. Die immerwährende Wiederkehr der alten Klassiker zeigt auch, dass neuere Filme es schwer haben, sich als Weihnachtsfilm zu etalieren.

Wie das in Zukunft aussieht, ist für die Professorin ungewiss: "Das Fernsehen verliert seine Bedeutung." Serien würden vor allem bei jüngeren Menschen in Zeiten von Streamingdiensten eine immer größere Bedeutung einnehmen, sagt sie. Kommt die Familie also demnächst an Weihnachten zusammen, um Serien zu gucken? Eine Antwort darauf gebe es heute noch nicht, auch dürften diese Weihnachtsfilme noch lange andauern, dennoch steht laut Hartmann eine Frage mit der Zukunft des Fernsehens im Raum: "Wenn dieser Taktgeber, dieses Ritual, wegfällt, wonach richten wir uns dann?"