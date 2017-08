Zuschauer verfolgen in einem Nebenraum wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in Berlin von YouTubern und der Online-Community in einem Livestream interviewt wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht in Berlin mit YouTubern zusammen, nachdem sie in einem Livestream interviewt wurde. L-r.: Lisa Sophie, Mirko Drotschmann, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Moderatorin Lisa Ruhfus und Alexander Böhm.

Berlin. Am Mittwochnachmittag musste sich Kanzlerin Angela Merkel den Fragen von vier YouTuber stellten. Das Interview konnte live auf YouTube verfolgt werden.

Von Nathalie Dreschke, 16.08.2017

Über persönliche Erfahrungen und politische Relevanz hat Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochnachmittag mit vier Youtubern gesprochen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf ihren YouTube-Kanälen sprechen sie über Schminke, Mode, private Geschichten und vieles mehr. Nun stand Politik auf dem Zettel.

In dem Interview mit der Kanzlerin hatte jeder YouTuber zehn Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Zwei Tage zuvor starteten die vier auf ihren Kanälen einen Aufruf an ihre Fans. „MrWissen2go“, Ischtar Isik, „AlexiBexi“ und „ItsColeslaw“ fragten ihre Follower, was sie denn gerne über Angela Merkel wissen möchten. Unter dem Hashtag #DeineWahl konnten User in den sozialen Netzwerken darüber hinaus weitere Themen anregen.

Die Interviewer MrWissen2go Seit 2012 ist Mirko Drotschmann Video-Blogger mit einem YouTube-Kanal als "MrWissen2go", auf dem er sich mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigt. Im Januar 2015 initiierte Mirko Drotschmann die Aktion #YouGeHa (YouTuber gegen Hass), bei der Videos von YouTubern gesammelt wurden, die sich unter anderem gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie positionieren. Die Aktion gewann 2016 einen Publikumspreis der The-BOBs-Awards. Kanal: https://www.youtube.com/user/MrWissen2go

Ischtar Isik Ischtar Isik ist mit gerade einmal 21 Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Social Media Expertinnen im Bereich Fashion, Beauty und Lifestyle. Seit 2011 unterhält sie eine rasant wachsende Menge an Followern mit ihren Beiträgen auf YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat und Twitter; ihre Videos wurden bereits über 145 Millionen Mal aufgerufen. Kanal: https://www.youtube.com/user/isipisi5

AlexiBexi Alexander "Alex" Böhm hat 2013 sein Regie-Studium (BA) abgeschlossen und ist Video-Creator sowie Produzent. Auf seinem YouTube-Kanal AlexiBexi veröffentlicht er bereits seit 2008 seine Videos. Dort erscheinen mittlerweile auch Videos mit politischem oder erklärendem Inhalt, so zum Beispiel unter der Kategorie "Erklärbär". AlexiBexi tritt auch in Videos anderer YouTuber in Erscheinung, oftmals als Synchronstimme, und war bereits mehrmals für den Webvideopreis nominiert. Kanal: https://www.youtube.com/user/AlexiBexi

ItsColeslaw Lisa Sophie (22) studiert Politikwissenschaften und Psychologie. 2010 startete sie ihren YouTube-Kanal "ItsColeslaw", auf dem sich ernstere und hilfreiche Formate mit Unterhaltung abwechseln. Sie ist als Journalistin und Moderatorin tätig - unter anderem für "#WDR360", das Jugendangebot des Westdeutschen Rundfunks. Kanal: https://www.youtube.com/user/ItsColeslaw

Durch die große Gemeinschaft, die hinter den einzelnen YouTubern steht, wurden viele verschiedene Fragen gestellt. Soziale Gerechtigkeit und Bildung war ein großes Thema des Interviews. Auch Merkels „Nein“-Stimme bei der Abstimmung zur „Ehe für alle“ beschäftigte viele Nutzer.

Neben politischen Fragen wurden der Kanzlerin auch persönliche Fragen gestellt. Im Interview verriet Merkel welches ihr Lieblings-Emoji ist und dass sie, „wenn es mal nicht so gut läuft, auch mal die Schnute nimmt“. Das Interview lief per Livestream auf Youtube und hatte rund 55.000 Zuschauer.

Unabhängig davon, wie aufschlussreich die Antworten der Kanzlerin gewesen sein mögen, waren sich die vier YouTuber in einer Sache einig: Wählen gehen sei alternativlos. Damit hatten sie auch einen gemeinsamen Nenner mit Angela Merkel gefunden. „Natürlich bringt Ihre Stimme was. Die bringt genau so viel wie die einer 60-Jährigen. Sie können den Rest der Zeit meckern oder schimpfen oder klagen, aber damit können Sie beeinflussen,“ sagte die Kanzlerin.

Das ganze Interview lässt sich nachträglich auf YouTube anschauen.