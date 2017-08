Bundesligasaison 2017/18

Unterföhring. Am 18. August ist es soweit: Mit der Partie zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen wird die Saison 2017/18 eröffnet. Ab dann wird es unübersichtlich.

Von Sebastian Meltz, 16.08.2017

Ohne zusätzliche Bezahlung können Fußballfans in Zukunft nur wenige Partien sehen, die 2. Liga ist sogar komplett im Pay-TV verschwunden. „Schuld“ daran ist die „No Single Buyer Rule“ der Deutschen Fußball Liga (DFL), die verhindert, dass ein Anbieter alle Pakete der TV-Übertragung kaufen kann.

Mit dem Alleinerwerbsverbot hatte das Kartellamt den Wettbewerb um Fußballrechte verschärft – weg vom Monopol und hin zu mehreren Medienpartnern.

Stückwerk

306 Partien werden im regulären Ligabetrieb gespielt. Nach dem aktuellen Stand überträgt Sky 266 davon, die übrigen 40 laufen beim neuen Anbieter Eurosport – ausschließlich online und gegen Gebühr. Dazu kommen weitere fünf Spiele - der Supercup und die Relegation in der 1. und 2. Liga. Drei Spiele werden live im Free-TV des ZDF übertragen. DAZN streamt außerdem Zusammenfassungen kurz nach Abfiff.

Zuschauer müssen sich dementsprechend mindestens zwei Abos zulegen, wenn sie alle Spiele sehen wollen. Mit dem von der DFL geschnürten Paket folgt auch die Bundesliga einem deutlichen Trend: Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in Deutschland um 300.000 auf 7,6 Millionen, dieses Jahr erwartet der Verband Privater Rundfunk und Telemedien eine Fortsetzung des Trends mit wiederum 300.000 zusätzlichen Kunden. Die Kuh darf also gemolken werden.

1 Sky

Sky ist mit seinen Fußballsendern nach wie vor Marktführer im deutschen Sprachraum. Für die Übertragung der nächsten Bundesligasaison musste Sky nach eigenen Angaben eine Preiserhöhung von 80 Prozent schlucken - von 489 auf 793 Millionen Euro. Die veränderten Paketstrukturen der DFL bringen einige Veränderungen mit sich.

Sky überträgt in der kommenden Saison nur noch 266 statt 306 Bundesliga-Partien live. Dazu kommen wie gewohnt die Highlights, Zusammenfassungen und Interviews. 40 Partien – alle Freitagsspiele und die zehn Partien zu den neuen Anstoßzeiten am Sonntag und Montag – landen beim Konkurrenten Eurosport.

Die 2. Liga live läuft komplett bei Sky. Das Montagsspiel beim frei zu empfangenden Spartensender Sport1 gibt es nicht mehr.

Das ändert sich im Sky-Programmablauf Foto: dpa Der Samstag Die Berichterstattung zu den Samstagsspielen wird künftig von zwei Moderatorenpaaren zwischen 13 Uhr und 21 Uhr übernommen. Bei den Paaren handelt es sich um Sebastian Hellmann und Britta Hofmann sowie Yannick Erkenbrecher und Esther Sedlaczek. Die Topspiel-Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Neuzugang Reiner Calmund werden ebenfalls mit im Studio sitzen.

Foto: Andreas Gebert Der Sonntag Die Sonntagsspiele werden in Zukunft zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr von Michael Leopold und Didi Hamann moderiert, denen früher der Freitagabend gehörte. Des Weiteren wird das späte Spiel sonntags erst um 18 Uhr angepfiffen und an bestimmten Spieltagen startet das frühe Spiel bereits um 13.30 Uhr. An Spieltagen mit Anstoßzeit um 13.30 Uhr beginnt die Sendung entsprechend früher.

Foto: dpa Und sonst? Ebenfalls neu: Jessica Kastrop wird feste Moderatorin von "Alle Spiele, alle Tore". Die Sendung "Sky 90" wird nicht mehr sonntags, sondern montags ausgestrahlt.

Kosten: Sky bietet mit seinem Angebot „Sky Ticket“ Tages- (24 Stunden, 9,99 Euro), Wochen- (14,99 Euro) und Monatsabos (29,99 Euro) für alle Sportübertragungen an. Telekom-Kunden können zudem die Sky-Bundesliga-Konferenzen via Telekom Sport buchen (ab 9,95 Euro pro Monat). Sky räumt angesichts der neuen Rechtesituation weder Sonderkündigungen noch Preisnachlässe ein.

2 Eurosport

In der kommenden Bundesliga-Saison werden alle Freitagsspiele sowie fünf Sonntagsspiele (Anstoß 13.30 Uhr) und die fünf Montagsspiele (Anstoß 20.30 Uhr) bei Eurosport gezeigt. Die Übertragungen laufen über das Internet mittels des Eurosport-Players, bei der Satelliten-Plattform HD+ und über Amazon. Eurosport überträgt außerdem vier Relegationsspiele.

Das erste Bundesligaspiel, das Eurosport überträgt, ist das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am 18. August, das zudem im ZDF zu sehen sein wird.

Übrigens: Gerade für HSV-Fans ist das Angebot von Eurosport attraktiv. Drei der ersten sechs HSV-Saisonspiele finden Freitagabends statt.

Kosten: Bei Eurosport kostet ein Tagespass für das Online-Angebot 9,99 Euro. Außerdem bietet Eurosport einen Jahrespass zum „Spezialtarif“ von 29,99 Euro (buchbar bis 31. August). Für Kunden von HD+ gibt es das Eurosport-Bundesliga-Paket für einen Aufschlag von 5 Euro im Monat und 55 Euro im Jahr (einmalig ist der September kostenfrei).

3 ZDF

Eröffnungsspiel und Rückrundenauftakt (1. und 18. Spieltag) werden nicht mehr von der ARD, sondern vom ZDF live im Free-TV übertragen. Am 18.08. wird dementsprechend ab 20.30 Uhr die Partie zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen gezeigt. Außerdem hat das ZDF die Rechte an einer Partie zum Ende der Hinrunde (17. Spieltag) erworben.

Der Supercup, die Partie zwischen Meister und Pokalsieger, wird ebenfalls im ZDF zu sehen sein.

Kosten: Die üblichen Rundfunkgebühren (17,50 Euro pro Monat/Haushalt).

4 DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in der nächsten Saison Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien – 40 Minuten nach Abfiff. Dabei können Abonnenten zwischen einer rund fünfminütigen Langversion und einer 90-Sekunden-Variante wählen. Die Reihenfolge soll man laut DAZN dabei selbst festlegen können.

Weitere Formate: „6 um 6“ (der Spieltag in sechs Minuten, immer samstags ab 18.00 Uhr), „90 in 90“ (internationale Highlights in 90 Sekunden) und das „Matchday Feature“ (das Thema des Spieltags).

Ab 2018 zeigt DAZN neben Sky außerdem auch Spiele der Champions League. Das ZDF wird ab der Saison 2018/19 dagegen keine CL-Spiele mehr im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst will nach dem Kauf von TV-Rechten an der Fußball-Bundesliga und der Champions League in Deutschland sogar noch weiter expandieren und strebt an, das „Netflix des Sports“ zu werden. „Alle Rechte, die uns irgendwie weiterbringen, sind für uns interessant“, sagte Dazn-Chef James Rushton der Süddeutschen Zeitung.

Foto: Britta Pedersen James Rushton, Vorstandsvorsitzender vom Streaming-Dienst DAZN.

Wie der Branchendienst „Sponsors“ in Erfahrung gebracht haben will, verliert Sky ab 2018 auch die Rechte an der Europa League an den Konkurrenten DAZN.

Kosten: 9,99 Euro pro Monat.

5 RTL Nitro

Beim privatrechtlichen RTL-Spartensender sind am Montagabend um 22.10 Uhr erstmals alle Begegnungen des Spieltags der Bundesliga und 2. Bundesliga als Zusammenfassung zu sehen. „Herzstück“ des Pakets ist die exklusive Erstverwertung des Montagabend-Spiels ab 23.00 Uhr.

Laura Wontorra und Thomas Wagner moderieren das gut zweistündige Format. Mit Experten und Gästen will man bei RTL Nitro „eine frische und ebenso informative wie unterhaltsame Bestandsaufnahme des Spieltags bieten.“

Kosten: RTL Nitro ist im Internet über den Streamingdienst „TV Now“ abrufbar (kein HD). Das Angebot kostet 2,99 Euro pro Monat. Alternativen sind „Zattoo“, „Magazine TV“, „Couchfunk“ und „TV Spielfilm“. Weitere Info zum Empfang im regulären Fernsehprogramm gibt es hier.

Verhackstückt

Wie der neue Bundesliga-„Stundenplan“ aussehen könnte, zeigt eine dpa-Infografik. Ob es sich wirklich lohnt, beide Abos abzuschließen? Die DFL terminiert die Spieltage immer nur stückweise, so dass der Zuschauer im voraus nicht wissen kann wann bzw. auf welchem Sender sein Lieblingsverein spielen wird.

Der "Stundenplan" für Fußballfans: Neue Anstoßzeiten und TV-Sender in der Saison 2017/18 via @dpa_infografik (him) pic.twitter.com/PnsjVS94ZO — dpa (@dpa) 24. Juli 2017

Mal angenommen, man gönnt sich das Komplettpaket aus Sky- und Eurosport-Liveübertragungen: Von August bis Mai würde man mindestens 300 Euro für eine Saison Bundesliga investieren. Gibt man sich mit den Zusammenfassungen bei DAZN zufrieden, gehen etwa 100 Euro zu Buche.

(mit Material von dpa und SID)