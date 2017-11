Erste deutsche Netflix-Serie

Bonn. Der amerikanische Streaming-Anbieter Netflix startet am ersten Dezember mit "Dark" seine erste deutsche Serie, in der mit Oliver Masucci ein Bonner in der Hauptrolle mitspielt. Wir haben uns die Serie angeschaut.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.12.2017

Dunkle Geheimnisse verbergen sich hinter der Fassade der Menschen aus der fiktiven Kleinstadt Winden. Dort leben vier Familien, dessen heile Welt zerstört wird, nachdem zwei Kinder verschwinden. Die Ereignisse stehen in Verbindung mit der Vergangenheit - genauer mit den Jahren 1953 und 1986. Bald wird klar, dass die Schicksale der Familien durch Raum und Zeit miteinander verknüpft sind. Direkt zu Beginn heißt es, dass Zeit nicht linear verläuft, sondern kreisförmig.

So springt die Serie zwischendurch in die 80er zurück. Im Fernsehen läuft Pop-Ikone Nena und singt, dass im Sturz durch Raum und Zeit irgendwann die Zukunft anfängt. Auch daneben gibt es mit bunter Kleidung oder einem Walkman einige Verbindungen in die 80er-Jahre.

Die übernatürlichen Ereignisse sind in der Serie genauso vorhanden wie klassische Merkmale von Krimis. Die Kombination macht die Serie aber ansprechender als schnöde Krimiserien. Schnell fällt die starke Optik der Serie auf, die für zusätzliche finstere Stimmung sorgt.

Etwas misslich: Einige Szenen sind so dunkel, dass man sich auf den Bildschirm noch mehr konzentrieren muss, um etwas zu sehen. Und der nicht aufhören wollende Regen sticht ins Auge. Schnell fragt man sich, wo es in Deutschland so viel regnen soll.

Masucci bekannt seit seiner Rolle als Adolf Hitler

Auch bleibt der Eindruck, dass sich übertrieben viele Szenen im Wald abspielen. Den Wald charakterisiert bekanntlich etwas Finsteres und Dunkles. Wenn aber Jugendliche Waldspaziergänge machen und sich dabei zufällig treffen, kann das schnell ins Lächerliche abdriften.

Der Bonner Schauspieler Oliver Masucci spielt den Kriminalkommissar Ulrich Nielsen und füllt die Rolle glaubwürdig aus. Bekanntheit erlangte er durch die Rolle als Adolf Hitler im Film "Er ist wieder da".

Daneben spielt Nachwuchsschauspieler Louis Hofmann den schüchternen Jonas Kahnwald, der in Therapie war, nachdem sein Vater Suizid begangen hatte. Der Kommissar Nielsen hat eine Affäre mit Jonas Mutter (Maja Schöne) und betrügt seine Frau Katharina, die von Jördis Triebel gespielt wird.

Dark ist keine Serie zum Ausruhen

Insgesamt sind die Schauspieler aus einigen deutschen Filmen bekannt, aber die Kino-Größen sucht man vergeblich. Das schadet der Serie aber nicht, weil die Schauspieler ihren Job in den ersten drei Episoden, die wir sehen durften, gut machen. Die Dialoge sitzen und die Spannung baut sich trotz der etwas komplizierten Geschichte dynamisch auf. Konzentrieren muss man sich trotzdem, denn Dark ist keine Serie zum Ausruhen.

Auf den ersten Blick denkt man nicht an eine typische deutsche Produktion. Die Optik, aber auch viel Musik in den Szenen passt zur trüben und düsteren Stimmung. Auch das Intro von Dark hat einen starken Wiedererkennungswert, was bei Serien immer ein schöner Nebeneffekt ist.

Dark Foto: Julia Terjung / Netflix Szenen aus der neuen Serie "Dark".

Neben der Serie Babylon Berlin von ARD und Sky sowie der Amazon-Serie "You are Wanted" versucht sich auch der amerikanische Anbieter Netflix an einer eigenen Serie in Deutschland. Erstmals zeigt Netflix seinen über 109 Millionen Mitgliedern eine eigene deutsche Produktion, die in mehr als 190 Ländern abrufbar sein wird.

Ein großer Erfolg für den deutschen Regisseur Baran bo Odar und Produzentin Jantje Friese. Beide feierten bereits mit dem Hackerthriller "Who am I" 2014 einen großen Erfolg, der auch im Ausland bei vielen Film-Fans nicht unbekannt blieb.

Nachdem Netflix bereits Serien aus Frankreich und Spanien zeigte, suchte Vizepräsident Erik Barmack lange nach einer geeigneten deutschen Serie. "Wir wollen auch in Europa Geschichten realisieren, die noch nicht erzählt wurden, die sich unverbraucht und relevant anfühlen."

Mit Dark hat er eine spannende Serie gefunden, die es so vorher in Deutschland noch nicht gegeben hat. Fans mit Vorliebe für dunkle Machenschaften, finstere Kulissen und übernatürliche Ereignisse sind mit der Serie gut bedient und werden die insgesamt zehn Folgen schnell hintereinander schauen wollen.