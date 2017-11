Victoria Swarovski moderiert

Köln. Die Holländerin Sylvie Meis ist bei "Let's dance" raus. RTL setzt nun bei der Co-Moderation der Tanzsendung auf die Österreicherin Victoria Swarovski.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2017

Schon 2014 gab es Gerüchte, dass Sylvie Meis die Sendung verlassen würde. Nun steht es fest. Die Holländerin ist raus. Verschiedene Medien berichteten, dass Sylvie Meis ihre Kündigung telefonisch erhalten habe. Offenbar kam dieser Schritt für sie überraschend.

Ebenso überrascht zeigte sich Victoria Swarovski über ihren Einstieg, sie nämlich wird die Nachfolgerin der Co-Moderatorin. "Ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich darüber nachdenke, was für eine große Ehre es ist, die Nachfolge meiner Freundin Sylvie Meis antreten zu dürfen, um zusammen mit Daniel Hartwich die nächste Staffel 'Let’s Dance' zu moderieren. Meine unglaubliche Reise hat vor zwei Jahren bei 'Let’s Dance' begonnen und nun ist es wie nach Hause zu kommen", wird Swarovski in einer Mitteilung der RTL-Gruppe zitiert. Die 24-Jährige trat damals selbst als Kandidatin an und wurde prompt der "Dancing Star 2016".

Neben Moderator Daniel Hartwich (39) wird die gebürtige Österreicherin die neue Staffel der Tanzshow moderieren. Im Frühjahr 2018 startet die elfte Staffel mit viel Glamour, Glanz und Taktgefühl. Mit neuen Stars, neuen Tänzen und nun auch einem neuen Moderatoren-Duo.



Warum sich RTL von Meis trennte, wird offiziell mit Veränderungen und Weiterentwicklungen des Formats begründet. Man wolle neue Impulse setzen. Man habe immer gut mit Meis zusammengearbeitet. Mit ihrer Art und ihrem unverwechselbaren Charme habe sie Glamour in die Sendung gebracht.