Der Eingangsbereich des Gebäudes der RTL Mediengruppe in Köln.

29.01.2018 Köln. Die Mediengruppe RTL wächst im Internet um einen weiteren Sender. Wie das Unternehmen am Montag in Köln mitteilte, startet im Frühjahr „NOW US“, ein Kanal mit Schwerpunkt US-Fiction in der Primetime.

Die Mediengruppe RTL Deutschland gründet einen Sender für amerikanische Serien. „Now US“ werde ab dem Frühjahr zunächst über „TV Now“, die Online-Plattform der Mediengruppe RTL, gesendet, wie das Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Das Programm wird demnach täglich zwischen 20.15 Uhr und 6.00 Uhr auf „TV Now“ ausgestrahlt und soll dort im Anschluss bis zu einen Monat lang abrufbar sein.

Die Verbreitung über weitere Partner sei angedacht, hieß es. Geplant seien auch Free-TV-Premieren. Verantwortet wird das Programm von Oliver Schablitzki, der auch Senderchef des RTL-Spartenkanals Nitro ist. „Während für die etablierten großen Sender die Bedeutung von US-Fiction abnimmt, steigt die Relevanz des Genres für Spartensender“, sagte Schablitzki. Mit „Now US“ biete die Mediengruppe ein Angebot, das veränderten Sehgewohnheiten von Serienzuschauern Rechnung trage.

Auf Abruf sollen die „Now US“-Serien den Angaben zufolge kostenlos verfügbar sein. Wer den Sender im Livestream verfolgen möchte, muss nach einem kostenlosen Testmonat 2,99 Euro pro Monat bezahlen. (dpa, epd)