13.01.2017 Im Kölner Tatort „Wacht am Rhein“ lernt Max Ballauf Gewalt am eigenen Leib kennen. GA-Redakteur Dietmar Kanthak hat den neuen Fall schon einmal vorab gesehen.

Der Kölner Hauptkommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) kennt das schon: Im Mai 2014 hat der Beamte mit dem sozialen Gewissen in der Tatort-Folge „Ohnmacht“ eine Tracht Prügel bekommen. Ballauf wollte einem jungen Mann helfen, der in einer U-Bahn-Station von jugendlichen Schlägern angegriffen wurde.

Der Kommissar ist daraus nicht schlauer geworden. In der Folge „Wacht am Rhein“ will er den unter Mordverdacht stehenden gebürtigen Nordafrikaner Khalid Hamidi (Samy Abdel Fattah) festnehmen und vergisst naiverweise, hinter sich zu schauen. Wieder setzt es eine Tracht Prügel. Nicht überraschend: Ballauf ermittelt im multikulturell geprägten Kölner Drogenmilieu. Jürgen Werners solides Drehbuch setzt auf Kontraste. Hier die Kriminalität nordafrikanischer junger Männer, dort die hässliche Gegenreaktion. Sylvester Groth schwitzt als Anführer der Bürgerwehr „Wacht am Rhein“ Vorurteile gegen Migranten aus: ein sinistrer Prediger mit vorgestanzten Texten und scheinbar einfachen Lösungen. Ein Gegensatzpaar bilden auch die Beamten, die den Mord an einem jungen Mann aufklären. Ballauf darf seine sozialpädagogische Berufung ausleben, während Freddy Schenk (Dietmar Bär) den geerdeten Zyniker dagegensetzt.

Die Welt dieses elegischen Tatorts (Regie: Sebastian Ko) besteht wie gesagt aus Kontrasten, aus verfahrenen Situationen und tragischen Zuspitzungen. Olaf Didolffs schwermütige Musik trägt nicht dazu bei, die Stimmung aufzuhellen. Am Ende gibt es eigentlich nur Verlierer. Wer einen Tatort schätzt, der die gesellschaftliche Realität in den Blick nimmt, liegt hier richtig.

ARD, Sonntag, 20.15 Uhr. (Dietmar Kanthak)