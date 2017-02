Finger als Currywurst

BONN. Netflix wirbt in Deutschland auf großen Plakaten für die Eigenproduktion "Santa Clarita Diet". Viele Menschen stören sich aber an der Werbeaktion - und meldeten diese beim Werberat.

Von Laszlo Scheuch, 21.02.2017

Ob als Brat- oder Brühwurst - die Currywurst geht in Deutschland jährlich millionenfach über die Theke. Die Currywurst, mit der der Streamingdienst Netflix auf großen Plakaten in deutschen Städten wirbt, schmeckt den Deutschen aber so gar nicht. Nun lässt "Netflix" die Plakate gar wieder abhängen.

Der Hintergrund: Was auf den ersten Blick nach schmackhafter Wurst aussieht, entpuppt sich beim genaueren Hinschauen als zerstückelter, als Currywurst angerichteter Finger eines Menschen. Netflix wirbt mit ihm für die Eigenproduktion "Santa Clarita Diet" - eine Zombie-Comedy, in der eine von Drew Barrymore gespielte Frau zur Kannibalin wird.

Die Plakatwerbung stieß vielen Bürgern so übel auf, dass sie sie beim Werberat als gewaltverherrlichend, angstauslösend oder schlicht eklig meldeten. Wie Anna Grote vom Deutschen Werberat auf GA-Anfrage sagte, gingen bis dato rund 50 Beschwerden ein. "Wir haben Netflix daraufhin mit den Beschwerden konfrontiert und auf unsere Verhaltensregeln hingewiesen, die die Werbenden schließlich selbst mitaufgestellt haben. Das hätten wir auch bei nur einer Beschwerde getan - die Anzahl ist dabei unerheblich", sagte die Pressesprecherin. In den Regeln heißt es unter anderem, dass Werbung Kindern und Jugendlichen weder körperlich noch seelischen Schaden zufügen darf. Auch das befürchteten laut Grote einige Beschwerdeführer.

Angesprochen darauf, dass der Streamingdienst mit seiner Werbekampagne möglicherweise gegen die Verhaltensregeln verstoße und als härteste Maßnahme eine öffentliche Rüge nach sich ziehen könnte, habe sich Netflix einsichtig gezeigt und beschlossen, die Plakate wieder abzuhängen. "Da die Plakate deutschlandweit hängen, kann der komplette Abbau sicherlich noch ein wenig dauern, für den Deutschen Werberat ist das Verfahren damit aber beendet", so Grote weiter.

Der Deutsche Werberat und "true fruits"

Auch in Bonn griff der Deutsche Werberat in jüngster Vergangenheit ein. Im Fokus: Der Safthersteller "true fruits". Das Unternehmen mit Sitz in Beuel warb im Herbst des vergangenen Jahres zur Markteinführung eines Saftes mit Chia-Samen auf Plakaten mit schlüpfrigen Sprüchen, die nicht jedermanns Geschmack trafen. So war dort in großen Lettern unter anderem „Oralverzehr – schneller kommst Du nicht zum Samengenuss“, zu lesen.

Ähnlich dem jetzigen Netflix-Fall, bemängelten die Beschwerdeführer die Werbung als eklig und geschmacklos. Nach eingehender Prüfung der Kampagne beschloss der Werberat allerdings, die Kampagne nicht zu rügen.