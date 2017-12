Die neue CD „She Moves On“ von Youn Sun Nah knüpft mit Interpretationen und Eigenkompositionen an ihren großen Erfolg "Lento" aus dem Jahr 2013 an

Mit „Lento“ ist die 48-jährige Jazzsängerin Youn Sun Nah ganz groß herausgekommen – es war das meistverkaufte Jazzalbum des Jahres 2013, eine fein ausbalancierte Mischung aus europäischer Jazz-Stilistik und Klängen ihrer südkoreanischen Heimat. Man feierte das Stimmwunder Youn Sun Nah. Ganze vier Jahre hat sie nun ihre Fans warten lassen. Die Spannung war groß, wie es mit dieser herausragenden Sängerin weitergehen könnte.

Auf amerikanischen Folk, Blues, auf einen Hauch Country wäre wohl kaum jemand gekommen – dabei macht sie es erstaunlich gut. „She Moves On“, nach einem Hit von Paul Simon, ist das neue Album benannt, eine CD, die der wandlungsfähigen Stimme ebenso eine breite Bühne gibt wie dem Raffinement ihrer Mitmusiker von Jamie Saft, der auch Produzent von „She Moves On“ ist, bis Marc Ribot, der mit seiner Gitarre herrliche Akzente setzt.

Mit dunklem Timbre interpretiert Youn Sun Nah die sanfte Ballade „The Dawntreader“ von Joni Michell, Lou Reeds „Teach The Gifted Children“ kommt als satter, erdiger Instrumental-Blues daher, über den sich Youn Sun Nahs helle Stimme legt. Ganz stark kommt sie in dem Traditional „Black Is The Color Of My True Love's Hair“ heraus, das nahezu a-cappella erklingt. Ein Blues, der unter die Haut geht. Auch das folgende Lied, „A Sailor's Life“, das Arrangement eines Traditionals durch Fairport Convention, eröffnet einen ganz intensiven, zauberhaften Klangkosmos, in dem die Stimme zu schweben scheint (ein Phänomen, das schon „Lento“ zu einem Ereignis machte). „Drifting“ von Jimi Hendrix ist eines der besten Stücke der CD. Hier entfernt sich Youn Sun Nah überhaupt musikalisch am deutlichsten von ihrem bisherigen Stil. Und mit dem starken Klassiker „Fools Rush In“ (Johnny Mercer) ist sie wieder in ihrem Element des Jazz-Chansons. Die wummernde, schrammelige Orgel von Jamie Saft verortet das Stück jedoch im Gospel-Universum in einer fernen Vergangenheit.

Aber nicht nur stimmlich passt sich Youn Sun Nah ihrem neuen amerikanischen Aktionsfeld an. Auch ihre Eigenkompositionen „Traveler“ und „Evening Star“ fügen sich wunderbar ein.