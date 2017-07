Diskussion um G20-Gipfel

Bei der Talkshow von Anne Will gab es am Sonntagabend eine Panne.

Berlin. Das Thema G20-Gipfel wurde am Sonntagabend auch bei der Talkshow von Anne Will aufgegriffen. Doch während der Diskussion fiel auf einmal das Bild aus. Bei Twitter erntete der Sender für die minutenlange Störung einiges an Spott.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2017

"Bitte entschuldigen Sie die Störung. Es geht gleich weiter." Statt der Diskussionsrunde zum G20-Gipfel haben Zuschauer der ARD-Talkrunde "Anne Will" am Sonntagabend für einige Minuten nur ein Störungsbild mit dieser Meldung gesehen.

Um kurz nach 22 Uhr fiel in der Runde, in der Peter Altmaier (CDU), Olaf Scholz (SPD, erster Bürgermeister von Hamburg), Katrin Göring-Eckardt (Grüne), John Kornblum (früherer US-Botschafter in Deutschland), Jan Reinecke (Bund Deutscher Kriminalbeamter) und Georg Restle („Monitor“-Redaktionsleiter) über den G20-Gipfel in Hamburg diskutierten, auf einmal das Bild aus.

Wir sind wieder da! #Leitungsproblem — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) 9. Juli 2017

"Wir sind wieder da!" twitterte die Redaktion der Show wenige Minuten um 22.12 Uhr bereits später. Offenbar habe es ein Leitungsproblem gegeben. Die komplette Sendung, inklusive der nicht gesendeten Minuten, würde später in der Online-Mediathek zu sehen sein, teilte zunächst die Moderatorin, am Abend dann auch die Redaktion über Twitter mit.

Bei Twitter gab es für den minutenlangen Ausfall dennoch zahlreiche Kommentare und einiges an Spott.