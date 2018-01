"Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"

Bonn. Am Abend startet das Dschungelcamp um 21.15 Uhr in die zwölfte Runde. Wir haben uns bereits die ersten Gedanken gemacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Na ihr Trovato-Sonderermittler, hat eure feine Spürnase auch schon festgestellt, dass da was fehlt. Nicht? Schaut doch nochmal genauer hin. In der oberen Ecke eures Bildschirms. Aha. Und jetzt schön vor Schock die Haferflocken verschluckt. Ja, sie fehlt. Die Uhr, der Countdown. Nicht etwa die verbliebene Zeit zu den Olympischen Spielen, der Fußball-WM oder der gefühlt 8000. Staffel von DSDS. Nein, die herunterzählenden Sekunden bis zum raketenhaften Start in den australischen Dschungel.

Ja, ihr Haderlumpen, es ist soweit. RTL öffnet wieder die Pforten des Kakerlakenparadieses, des kulinarischen Fernseh-Leckerbissens. Und der Kölner TV-Sender hat es sich nicht nehmen lassen, einmal ganz tief in die Tasche zu greifen und die richtige, die echte, die wahrhaftige Crème de la Crème, das Who is Who der nieder prioritären TV-Kunst nach Australien zu schicken. Na gut, ehrlich gesagt ist die mit viel Wohlwollen eingestufte F-Prominenz auch in diesem Jahr wieder mehr als überschaubar. Zum Beispiel der von RTL - natürlich vollkommen zu recht - als Reality-Star (STAR!!!) betiltete eigentliche Frisör Matthias Mangiapane, der dem breiten Publikum aus den Erfolgshits "Das Sommerhaus der Stars" und "Hot oder Schrott - die Allestester" bestens vertraut ist. Oder der Musiker David Friedrich, bekannt als Drummer der Erfolgsband "Eskimo Callboy".

Ab heute Abend wird der Speiseplan bei den Zuhausegebliebenen dann wieder auf Magerkost gestellt, während sich die Camper von australischer Haute Cuisine á la Känguru-Hoden ernähren. Besser ist das. Schließlich dürfte der eigene Magen bei dem ein oder anderen Fernsehbild ordentlich strapaziert werden. Leider erreichte den Kölner Sender gestern dann doch die Hiobsbotschaft, der technische Fehler bei der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung zur Ermittlung der Einschaltquoten sei behoben. Ausgerechnet zum Start der Erfolgssendung. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir an die herausragenden Quoten der vergangenen Jahre anknüpfen könnten, aber mir ist bewusst, dass das nicht einfach wird", bangt auch RTL-Dschungelchef Markus Küttner.

Kandidaten des Dschungelcamps 2018 Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Ansgar Brinkmann - Ex-Kicker und Reizfigur

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Sänger Sydney Youngblood - Pop-Ikone aus den 80er Jahren.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Sandra Steffl - die Komödiantin ist sowohl auf der Bühne als auch im TV erfolgreich.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Natascha Ochsenknecht - Ex-Model und Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi David Friedrich - hatte die "Bachelorette" 2017 Jessica Paszka für sich gewonnen.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Matthias Mangiapane - Dauergast im Trash-TV.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Sängerin Tina York - Schlagerstar und die "kleine" Schwester von Mary Roos.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Kattia Vides - bekam am Ende vom Bachelor keine Rose mehr.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Jenny Frankhauser - ist im Clinch mit ihrer berühmterein Schwester Daniela Katzenberger.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Daniele Negroni - Zweiter bei "Deutschland sucht den Superstar" 2012.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Model Giuliana Farfalla - sorgte als Transgender bei "Germany's next Topmodel" für Farbtupfer.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Tatjana Gsell - Busenwunder und Trash-TV-Dauergast.

Vielleicht wurden auch daher die Regeln umgestellt. Ab dieser Staffel haben die Dschungelbewohner gleich in zwei Holzhütten die Chance, sich kräftig über die Marotten der Mitbewohner auszulassen. Dafür gibt es aber nur noch ein Camp. Weitere Überraschungen wurden bereits angekündigt. Vielleicht, dass der eigentlich zum Spezialeffektkünstler ausgebildete Dr. Bob neben den medizinischen Aufgaben nun auch den Fieldreporter mimt.

Das sind die bisherigen RTL-Dschungelcampkönige Foto: RTL Er quetschte mit den Zähnen Fischaugen aus und stieg zu einem Krokodil ins Wasser: Sänger Marc Terenzi hat sich den Sieg 2017 geholt.

Mit Niederlagen kennt er sich aus - jetzt weiß er auch, wie sich Sieger fühlen: Sänger Menderes Bağci ist der "Dschungelkönig 2016". Die Krone in dem TV-Spektakel sichert er sich ruhig und höflich.

Foto: RTL/Stefan Menne Früher Glückrad, im letzten Jahr der Dschungel - und das sehr erfolgreich. 2015 wurde Maren Gilzer Dschungelkönigin.

Foto: RTL/Stefan Menne Die frühere "Bachelor"-Kandidatin Melanie Müller (M.) setzte sich 2014 gegen Michael Wendler, Mola Adebisi und viele andere durch.

Foto: RTL "Campkükeh" Joey Heindle wurde 2013 zum Dschungelkönig gekrönt.

Foto: RTL Im Januar 2012 konnte sich die Schauspielerin Brigitte Nielsen gegen zehn weitere Kontrahenten durchsetzen: Mit ins Rennen gingen unter anderem Micaela Schäfer und Daniel Lopes.

Foto: DPA Moderator, Schauspieler und Dschungelkönig 2011: Peer Kusmagk konnte die Zuschauer vor fünf Jahren von sich überzeugen - im Gegensatz zu der Dschungelcamp-Nervensäge Sarah Knappik.

Foto: DPA Ingrid van Bergen ist die bislang älteste Siegerin der Show. Sie wurde 2009 Dschungelkönigin.

Im Jahuar 2008 ging das Dschungelcamp in die dritte Runde. Liebling des Publikums und Dschungelkönig wurde in diesem Jahr Ross Antony.

Im Herbst 2004 startete die zweite Staffel des Dschungelcamps und Millionen Deutsche verfolgten, wie sich Dolly Buster, Carsten Spengemann und Co mit Insekten und Hunger rumschlugen. Siegerin der Staffel wurde Désirée Nick.

Im Januar 2004 startete das RTL-Dschungelcamp und brach sämtliche Quotenrekorde. Schlager-Star Costa Cordalis nahm damals die Krone mit nach Hause.

Ab heute Abend können sich die IBES-Fans wieder auf den Dschungel freuen. Können, nicht müssen!