Neues Buch zu "Game of Thrones"

Im Sommer 2017 kommt die siebte Staffel von "Game of Thrones".

11.01.2017 Bonn. Seit 2011 warten die Leser der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" auf den sechsten Band. In einem Blogeintrag macht ihnen Autor George R. R. Martin jetzt Hoffnung.

Im Sommer startet bereits die siebte Staffel der HBO-Serie "Game of Thrones". Aber wo bleibt das von den Fans lang ersehnte sechste Buch, das der Serie als Vorlage dient? Schon vor einem Jahr hatte Autor George R. R. Martin angekündigt, dass sich der sechste Band mit dem Titel "Winds of Winter" verzögert. Jetzt hat er sich jetzt in seinem Blog erneut geäußert.

Auf die Nachfrage eines Fans gab er jetzt ein Statement ab, das Hoffnung macht: "Es ist noch nicht fertig, aber ich komme voran. Nicht so sehr, wie ich es vor einem Jahr gehofft hatte. Damals dachte ich noch, dass ich jetzt fertig bin. Ich glaube, es kommt dieses Jahr. (Aber hey, das dachte ich im vergangenen Jahr zu dieser Zeit auch)."

Die Buchfans müssen sich also vermutlich noch ein wenig gedulden. Die TV-Serie gefährdet das übrigens nicht. Martin und die Autoren von "Game of Thrones" stehen in engem Kontakt. Mittlerweile hat die Serie die Romanreihe überholt. Die sechste Staffel war die erste, die kein Buch zur Vorlage hatte. (Joshua Bung)