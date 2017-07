40. Geburtstag und 1000. Sendung

Köln/Bonn. Gleich zwei Jubiläen feiert die Kultquizshow des ZDF in diesem Jahr: "1, 2 oder 3" wird 40 Jahre alt. Ebenfalls in diesem Jahr wird die 1000. Folge ausgestrahlt.

Von Alexandra Mölleken, 11.07.2017

„Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!” Ein Satz, der bei vielen Menschen die Erinnerung an die eigene Kindheit wieder aufleben lässt. Es ist der Kernsatz der ZDF-Kinderquizshow "1, 2 oder 3". Auch der Titelsong von Rolf Zuckowski wurde zum Markenzeichen der Sendung: „Eins, zwei oder drei, was ist denn das fürn Geschrei; eins, zwei oder drei, ok ich bin mit dabei; eins, zwei oder drei... und wer das meiste weiß, holt sich am Ende dann den Preis.” In diesem Jahr feiert die Sendung gleich zwei Jubiläen: Den 40. Geburtstag und die 1000. Sendung.

Auch heute noch hüpfen kleine Ratefüchse zwischen drei leuchtenden Feldern hin und her, mit dem Ziel, die richtige Antwort auszuwählen. Zunächst wird vom Moderator eine Frage gestellt. Dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten, zwischen denen sich die jungen Kandidaten dann entscheiden müssen. Bevor die sehnlichst erwartete Antwort gegeben wird, kommt dann der alles entscheidende Satz: „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!" - gefolgt vom Jubel der richtig stehenden Kinder.

40 Jahre Kinderquizshow „1, 2 oder 3"

Foto: ZDF/Televersal Mit einem kräftigen Plopp eröffnet Michael Schanze das heitere Ratspiel für Kinder "1 - 2 oder 3".

Foto: ZDF/Günther Fröhmert Michael Schanze.

Foto: ZDF/Tim Walther Biggi Lechtermann "1 - 2 oder 3" - Seebären und Piraten.

Foto: ZDF/Televersal Biggi Lechtermann präsentiert in ihrer Sendung das Zebra Roberto.

Foto: ZDF/Magdalena Mate Die begehrten goldenen Bälle müssen sich Gregor`s Kandidaten erst noch verdienen. In der "1, 2 oder 3" Rateshow geht`s diesmal "Unter Wasser"!

Foto: ZDF/Thomas K. Schumann Gregor Steinbrenner.

Foto: ZDF/Thomas K. Schumann Gregor Steinbrenner - 1, 2 oder 3 - Thema: Camping.

Foto: ZDF/Thomas K. Schumann Gregor Steinbrenner.

Foto: ZDF/Thomas K. Schumann Extra: Daniel Fischer - "1, 2 oder3".

Foto: ZDF/Ralf Wilschewski Elton und Piet.

Norbert Himmler, Programmdirektor des Senders, beschreibt die Sendung als einen „modernen Klassiker für die ganze Familie und als eine starke Marke des ZDF”. Himmler sieht in der Quizshow „ein einzigartiges Spielprinzip, das die Kandidaten in Bewegung setzt, verblüffende Fakten und Experimente, die auch Erwachsene noch Neues lernen lassen, viel Humor, der für eine entspannte Atmosphäre sorgt und einen Moderator, dessen Popularität weit über die Kernzielgruppe hinaus reicht.”

Die Moderatoren von „1,2 oder 3"
Michael Schanze • Moderator von 1977 – 1985 • 59 Folgen

Birgit Lechtermann • Moderatorin von 1985 – 1995 • 112 Folgen

Gregor Steinbrenner • Moderator von 1995 – 2005 • 352 Folgen

Daniel Fischer • Moderator von 2005 – 2010 • 198 Folgen

Elton • Moderator von 2010 bis heute • 276 Folgen

Eine Besonderheit der Sendung: Die Kameraführung wurde von einem Kind unterstützt. Das ZDF sucht zum Jubiläum jetzt das erste Kamerakind der "1, 2 oder 3"-Geschichte, also den Jungen, der vor 40 Jahren als erster hinter der Kamera stand.

Zum 40-jährigen Jubiläum von "1, 2 oder 3" suchen wir das allererste Kamerakind. Helft uns bitte bei der Suche! Wer kennt Karsten Herrmann? pic.twitter.com/3rVenfi7HG — ZDF (@ZDF) 10. Juli 2017

Zum großen Jubiläum – dem 40. Geburtstag der Sendung sowie der 1000. Folge – bietet das ZDF in einer großen Abendshow mit Steven Gätjen und Elton am 22. Juli um 20.15 Uhr ein vielfältiges Programm an. Im September wartet eine komplette Jubiläumswoche bei KIKA, ab dem 11. September 20.10 Uhr.