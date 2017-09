Quiz zu "Wer wird Millionär?"

Bonn. Zum 18. Geburtstag von "Wer wird Millionär?" werfen wir einen Blick zurück auf die bisherigen Gewinner. Hätten Sie die 14 Millionen-Fragen gewusst? Spielen Sie die Fragen in unserem Quiz nach und testen Sie Ihr Wissen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2017

2.644 Kandidaten und fast 34.000 Fragen: Seit 1999 läuft "Wer wird Millionär" im Fernsehen, nun feiert die erfolgreiche Quiz-Show ihren 18. Geburtstag. Bei der Sendung am Montag, 18. September, gibt es daher ein Special: Auf dem begehrten Stuhl gegenüber von Günther Jauch treten nur 18-Jährige an. Die Teilnehmer können sich dabei von „Jubiläums-Jokern“ unterstützen lassen: Als Telefonjoker stehen drei ehemalige Kandidaten zur Verfügung, die die Millionen-Frage richtig beantworten konnten.

Neunmal wurde bei "WWM" die Million bislang in einer der regulären Sendungen gewonnen, dreimal konnten zudem Prominente im entsprechendem Special und zwei weitere Kandidaten in der Jubiläumssendung zum 15-Jährigen und im Jackpot-Special den maximalen Gewinn erspielen. Was man braucht, um Millionär zu werden? "In jedem Fall braucht man ein bisschen Glück und natürlich auch ein gutes Händchen bei der Joker-Auswahl", so Ralf Schnoor, der die Million 2011 gewinnen konnte.

Neben den Millionären gab es seit der ersten Show auch 26 Kandidaten, die mit null Euro nach Hause gegangen sind. Die schnellste Auswahlfrage wurde am 26. Mai 2008 in 1,33 Sekunden von Anneke Harms beantwortet. Doch ab und an scheitert es bereits an dieser Frage: In Sendung 374 am 6. Februar 2004 wurden gleich drei Auswahlfragen hintereinander nicht beantwortet.

Ende ist nicht in Sicht

Ein Ende von "Wer wird Millionär", das am 3. September 1999 seine Premiere feierte, ist derzeit nicht absehbar. Fest stehe derzeit, dass auf jeden Fall bis Mitte 2018 gesendet werde. Über eine Verlängerung der Show werde Jahr für Jahr per Handschlag entschieden, sagten Jauch und RTL am Montag der Nachrichtenagentur dpa. „Ich hoffe, dass ich auch noch den 20. Geburtstag von 'WWM?' feiern kann und im Moment spricht zum Glück deutlich mehr dafür als dagegen", so der Moderator gegenüber dem "Express".

Hätten Sie die Millionenfragen der 14 Gewinner auch gewusst? Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz!