Medienscout-Konferenz in Rostock

24.03.2017 Rostock. Fast jeder Jugendliche hat ein Smartphone. Aber viele unterschätzen die Risiken, die mit Apps zum Chatten oder sozialen Netzwerken verbunden sind. Medienscouts klären darüber auf.

Jugendliche Medienscouts haben bei der Vorbeugung von Mobbing- oder Sextingattacken im Internet eine wichtige Funktion. „Mit der Kompetenz, die sie in ihrer Ausbildung bekommen haben, können sie Mitschüler informieren, aufklären und sensibilisieren“, sagte die Rostocker Fachanwältin Gesa Stückmann am Freitag bei der 2. Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock. Es sei wichtig, die Jugendlichen zu beraten, bevor sie im Internet Fehler begehen, mit deren Folgen sie teils über Jahre hinweg zu kämpfen haben, betonte Konferenzorganisatorin Stückmann. Zu der zweitägigen Konferenz haben sich rund 200 Medienscouts aus ganz Deutschland getroffen, um sich über Möglichkeiten für die Hilfe von Betroffenen etwa bei Cybermobbing auszutauschen.

Die Medienscouts habe für Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) eine zentrale Funktion darin, Kinder und Jugendliche fit bei der Internetnutzung zu machen und dabei Chancen und Risiken zu erkennen. „Es macht keinen Sinn, dass wir mit erhobenem Zeigefinger den Jugendlichen etwas erklären.“ Entsprechend würde ihr Ministerium mehrere Projekte über den Kinder- und Jugendplan fördern.

Die Gefahren werden durch die wachsende Zahl von Kommunikations-Apps immer größer, sind die Experten überzeugt. So seien Apps, bei denen Jugendliche Songs nachsingen, sich dabei filmen und dies dann posten, „Steilvorlagen für Mobbing“.

„Wir können den Leuten Wege zeigen, wo sie Hilfe bekommen können“, erklärte der Rostocker Scout Marcel Müller. Die Scouts gehen in die Schule, halten Vorträge und können darüber auch die notwendigen Kontakte knüpfen.

Laut einer Umfrage der Krankenkasse TK ist etwa die Hälfte der Eltern besorgt, dass ihre Kinder schlechte Erfahrungen durch Mobbing oder Betrugsversuche machen könnten. (dpa)