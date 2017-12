Finale der Netflix-Serie

Washington. Die Zukunft von "House of Cards" war wochenlang offen. Nun steht fest: Die Dramaserie von Netflix bekommt eine finale sechste Staffel - allerdings ohne Hauptdarsteller Kevin Spacey.

Von Dirk Hautkapp, 05.12.2017

Eine der erfolgreichsten Serien im Streaming-Dienst Netflix wird ohne ihren männlichen Star beendet. Das Polit-Drama House of Cards“ wird seine sechste und letzte Staffel Anfang kommenden Jahres ohne Kevin Spacey (alias Frank Underwood) bestreiten. Das erklärte Netflix-Produktionschef Ted Sarandos am Montag in New York (Montag).

Der preisgekrönte Mime Spacey steht im Zentrum von Vorwürfen, die ihn seit vielen Jahren als Ausbeuter meist junger Männer beschreiben. Zuletzt waren deshalb die in Baltimore nahe der Hauptstadt Washington laufenden Dreharbeiten unterbrochen worden. Knapp 300 Mitarbeiter sollten jedoch mindestens bis zum 8. Dezember weiter entlohnt werden.

Einen Ersatz für Kevin Spacey wird es wohl nicht geben. Insider gehen davon aus, dass die Handlung komplett auf Spaceys Partnerin Robin Wright (alias Präsidenten-Gattin Claire Underwood) zugeschnitten wird.