04.01.2017 Bonn. Ein Jahr nach Erscheinen der kritischen Edition von "Mein Kampf": 85.000 Exemplare wurden verkauft. Die Befürchtungen, es werde dadurch "die Büchse der Pandora" geöffnet, haben sich nicht bewahrheitet.

Es ist eine Ironie der Geschichte: Adolf Hitlers programmatische Schmähschrift „Mein Kampf“ war seinerzeit mit einer Auflage von 10,9 Millionen Exemplaren ein Bestseller – der den „Führer“, der als Autor von den Tantiemen profitierte, zum reichen Mann machte; die vor einem Jahr, als die Urheberrechte abliefen, erschienene kritische Edition von „Mein Kampf“ ist nun auch ein Bestseller. 85.000-fach hat sich das zweibändige Werk verkauft – für ein wissenschaftliches Buch rekordverdächtig. Im April 2016 kletterte die 2000 Seiten und 3700 Fußnoten umfassende Edition auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Gerade wird die sechste Auflage gedruckt.

So überraschend der Erfolg auf dem Markt auch ist, wichtiger erscheint die Tatsache, dass nichts aus dem Katalog der Befürchtungen wahr geworden ist. Die Ängste von Seiten der Israelitischen Kultusgemeinde, mit der kritischen Edition werde die „Büchse der Pandora“ geöffnet, wodurch braunes Gedankengut wieder verbreitet werde, haben sich als grundlos erwiesen. Auch die Furcht vor negativen Reaktionen im Ausland war wohl vorschnell. Klug haben die Editoren des Münchner Instituts für Zeitgeschichte vorgebaut und mit rund 70 Veranstaltungen das ehrgeizige historische Projekt vorgestellt.

Letztlich hat das Produkt selbst überzeugt. Die Methode, den Originaltext vorzustellen und um ihn herum ein Netzwerk von Hintergründen und Korrekturen zu gruppieren, um damit den Kontext zu skizzieren und kritisch zu kommentieren, funktioniert perfekt. Dieses Kompendium mit seinem Erklärungsapparat ist genau das richtige Mittel, um gegen postfaktische Tendenzen zu arbeiten. Historisch korrekt, sauber recherchiert, unmissverständlich und nachvollziehbar.

Es war der erklärte Impuls der Historiker, Hitlers brisanten Text nach dem Freiwerden der Urheberrechte eben nicht ungefiltert durch die Lande vagabundieren zu lassen, sondern ihn kommentiert zu präsentieren. Es hat geklappt. Nicht ganz: Der rechte Verlag „Der Schelm“ wirbt für eine „wissenschaftliche unkommentierte und unveränderte“ Ausgabe von „Mein Kampf“ mit dem Leitspruch Immanuel Kants: „Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Bestseller hin, Bestseller her: Die Kernfrage bleibt unbeantwortet. Was bringt letztlich die kommentierte Lektüre von „Mein Kampf“ für die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus? Zumal keine Epoche besser erforscht ist! Skepsis ist angesagt. Denn die durch die Edition erfolgte neuerliche Zentrierung auf die Figur Hitler gehört längst überholten Denkmustern der 50er Jahre an. Der NS war ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. (Thomas Kliemann)