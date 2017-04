Thomas Gottschalk bei Twitter

Bonn. Die Twitter-Gemeinde hat ein neues, prominentes Mitglied. Seit ein paar Wochen hat Thomas Gottschalk seinen Kanal selbst übernommen. Mit dem blauen Haken kamen auch die Follower.

Der Twitter-Kanal @herbstblond ist nicht neu. Im Februar 2015 angelegt, wurden hier schon mehr als 900 Tweets abgeschickt. Eigentlich an den Start gegangen, um die Autobiografie Thomas Gottschalks und die zugehörige Lese-Reise zu bewerben, fristete @herbstblond jedoch lange Zeit ein Dasein fernab der großen Wahrnehmung der Community.

Seit einigen Tagen erfreut sich dieser Kanal aber höchster Beliebtheit. Der Hintergrund: Der Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk selbst hat das Twittern übernommen. Mit dem blauen Häkchen - und damit der Twitter-Bestätigung, das es sich um einen verifizierten Account handelt - kamen am Wochenende auch die Follower.

Mit einem Foto vor dem Matterhorn in Zermatt startete Gottschalk am 6. April seine persönliche Twitter-Aktivität. "Als ich zum Michael-Bolton-Konzert in Zermatt eingeladen war, hab ich mich mit meinem Handy vorm Matterhorn knipsen lassen. Weil das Matterhorn so toll aussah, hab ich versucht, mit der App auf meinem iPhone das Foto zu twittern. Ging ganz leicht. Und so ging‘s los", erzählte der 66-Jährige am Wochenende dem Online-Magazin t3n.de. Die Zahl der Follower wuchs innerhalb weniger Tage um mehr als 10.000 auf mittlerweile 14.700.

Hier seht ihr den Vatter vorn und hinter mir das #Matterhorn pic.twitter.com/I0Th1NPZcT — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 6. April 2017

Das bedeutet aber auch ganz schön viel Arbeit für den Entertainer. "Hier ist ja die Hölle los", twitterte Gottschalk am Freitag und bestätigte anschließend im Interview: "Die Tweets sind immer von mir." Anfragen, Retweets und Likes übernimmt dagegen auch schon einmal seine Lektorin. Sonst in den sozialen Netzwerken nicht aktiv, scheint Gottschalk in Twitter ein geeignetes Medium gefunden zu haben, auch wenn ihm die Begrenzung auf 140 Zeichen wohl nicht so leicht fallen wird.

Follower dürfen sich auf unterhaltsame Einblicke in sein privates und öffentliches Leben freuen. Hier ist Gottschalk wieder ganz der Entertainer. Da twittert er schon einmal von einem Dinner mit Woody Allen, fotografiert diesen heimlich beim Essen, stiehlt auch noch das Platzkärtchen, um sich anschließend diebisch darüber zu freuen, wie ihm dieses heimliche Foto gelungen ist.

Dinner mit Woody Allen.Hab ihn heimlich übern Tisch fotografiert und hinterher sein Platzkärtchen geklaut. Peinlich, aber musste sein. pic.twitter.com/qhvULA1cpY — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 18. April 2017

Ich hasse das wenn Leute heimlich Fotos von mir machen indem sie so tun als als würden sie ihre Mails lesen.

Aber es funktioniert! — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 18. April 2017

Auch die guten Wünsche von Frank Elstner vor seiner Sonntag-Abend-Show "Little Big Stars" in Sat1 veröffentlichte Gottschalk bei Twitter. Eine Reaktion auf die zahlreiche Kritik in den sozialen Netzwerken an der Show, die sich vor allem an die Produktionsfirma richtet, gab es vom 66-Jährigen am Montagmorgen noch nicht. Doch die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Kalifornien, wo Gottschalk mit seiner Familie lebt, beträgt neun Stunden. Vielleicht twittert der Entertainer ja nach dem Frühstück wieder.