Skurrile Aktionen im Internet

Das Motto der Aktion: "giving the people something they didn't ask for".

Bonn. Eine Amerikanerin drückt ihr Gesicht in verschiedenes Gebäck und filmt sich dabei. Der neueste Trend auf Instagram, ausgelöst durch den "breadfaceblog" der jungen Frau, folgt dem Gesetz der Aufmerksamkeit auf sozialen Netzwerken.

Von Sophie Hamann, 13.12.2017

Der Menschheit werden die dummen Ideen nicht ausgehen. Den Beweis dafür liefert ein Blick ins Internet. Dort geht der Trend hin zu immer skurrileren Aktionen. Beispiel gefällig? Eine Frau aus den USA drückt in Videos auf Instagram ihr Gesicht in Brote.

Damit reiht sie sich ein in eine gut gepflegte Netz-Tradition. So gibt es dort mittlerweile nicht nur unzählige Schmink-/Essens-/Lifestyle und Do-it-yourself-Videos, sondern auch jene, die irgendwie in keine Kategorie fallen. In denen Menschen Schleim herstellen, sich Make-Up mit Bananen auftragen oder einfach nur Kaugummi vor der Kamera kauen (Letzteres soll beim Betrachter für Entspannung sorgen).

"Bread Face Blog" heißt die Seite einer US-Amerikanerin, die ihren Lebenssinn also darin gefunden hat, ihr Gesicht in Teigwaren zu vergraben. Was die Erfinderin des neuen Trends anspornt? Laut eigener Aussage gibt sie der Welt etwas, „wonach niemand gefragt hat“. Tausende Menschen folgen der jungen Frau trotzdem. Damit hat die anonyme Bloggerin zahlreiche Nachahmer inspiriert. Sie alle pressen ihr Anlitz in Brot, Kuchen, Weihnachtsgebäck und Co. und stellen Videos davon ins Internet. Auf ihrer Webseite nimmt die Dame mit Geschmack für Gebackenes auch Wünsche entgegen in welches Gebäck sie in künftigen Videos ihr Gesicht drücken soll.