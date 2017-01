Glosse zu "Fack ju Göhte 3"

28.01.2017 Die dritte – und letzte – Auflage von „Fack ju Göhte“ kommt im Herbst in die Kinos. Eine Glosse zur Einordnung.

"Nothing succeeds like success.“ Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Die erstmals 1868 von dem englischen Schriftsteller Sir Arthur Helps schriftlich fixierte Formel gilt bis heute – zum Beispiel im Kinogeschäft. Hollywood verdient sich seit Jahren eine goldene Nase mit einer Endlosserie von Fortsetzungen ursprünglich erfolgreicher Filme; kreativ ist das in den seltensten Fällen.

Das unwiderstehliche Erfolgsrezept ist auch deutschen Filmemachern nicht verborgen geblieben. Die sympathische Schulkomödie „Fack ju Göhte“ war ein enormer Kinoerfolg. Jeweils mehr als sieben Millionen Zuschauer haben die ersten beiden Teile mit Elyas M'Barek als Lehrer Zeki Müller gesehen. Es sollen noch ein paar Millionen mehr werden. Die dritte – und letzte – Auflage von „Fack ju Göhte“ wird kommt im Herbst in die Kinos.

„Wir freuen uns sehr, die Trilogie mit einem ,#FinalFack' zu beenden“, hat Elyas M'Barek die Welt wissen lassen. Geplanter Filmstart ist der 26. Oktober, teilte die Constantin Film am Freitag mit. Alle Hauptdarsteller der ersten beiden Filme sollen wieder mit dabei sein, Regie und Drehbuch verantwortet wie gehabt Bora Dagtekin. (Von Dietmar Kanthak)