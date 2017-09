Start der vierten Staffel

Bonn. Zum Auftakt der vierten Staffel hatte der Bonner Juror Frank Thelen Unternehmer zum gemeinsamen Gucken ins Kameha Grand Hotel geladen. Zum Auftakt wurde es besonders emotional.

Von Katharina Weber, 06.09.2017

"Darf ich eure Kuh töten?", fragt Unternehmer Frank Thelen auf dem Fernsehbildschirm im Kameha Grand Hotel Markus Deibler (27) und Luisa Mentele (29). Die etwa 60 Unternehmer vor dem großen Fernseher in der Ecke des Kameha Domes reagieren nicht etwa geschockt, sondern mit Gelächter. Schließlich geht es hier nur um eine metaphorische Kuh, das Maskottchen von "Luicella's Eismix", das in Thelens Augen so gar nicht zu der Marke passt.

Der echte Frank Thelen beobachtet währenddessen das Geschehen auf dem Bildschirm. Darauf zu sehen ist die erste Folge der vierten Staffel der Wirtschaftsserie "Die Höhle der Löwen". Menschen mit innovativen Produkten werben darin um die Gunst und damit das Kapital der Investoren wie Thelen und Co.

Zum gemeinsamen Anschauen ludt Thelen am Dienstagabend Vertreter von Amazon, DHL und PayPal sowie Gründer und Investoren aus der Region ein. Verleger Norman Rentrop, Investor Jörg Haas, Unternehmensgründer Hermann Simon und Bad Godesberger Bürgermeisterin Simone Stein-Lücke mischten sich unter die Gäste.

Für Thelen sollte es der einzige Deal des Abends bleiben, dafür ist er umso überzeugter von der Idee. Wie man Eis macht, lernte Mentele an der Università del Gelato im italienischen Bologna, einer Universität, die sich ausschließlich der Kunst des Eismachens widmet.

Ebenfallls einen Deal konnten sich in der Sendung Pascal Buchen (26) und Anthony Filipiak (22) sichern. Die zwei Freunde konnten mit ihrem flüssigen, ultraharten Display-Schutz Löwe Ralf Dümmel für sich gewinnen.

Besonders emotional war der Pitch von Dindia Gutmann und ihrer Mutter Anna Vonnemann. Für ihre halbseitig gelähmte Tochter entwickelte Vonnemann ein System, das ihr Gleichgewichtsorgan unterstütze, sodass Gutmann trotz der Lähmung laufen kann. Carsten Maschmeyer und die neue Löwin Dagmar Wöhrl stellten sicher, dass die beiden nicht ohne Investor nach Hause gingen.