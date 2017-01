Tatort aus Saarbrücken im Schnellcheck

27.01.2017 Im Saarbrücker Tatort „Söhne und Väter“ schlägt sich Devid Striesow souverän durch ein Dickicht aus Lügen

„'Sturm' ist ein hochspannender 'Tatort' des WDR, der mit dem Selbstmordattentat eines Islamisten endet“, verriet ARD-Programmdirektor Volker Herres über den neuen Dortmunder Fall und begründete mit der zeitlichen nähe zum Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt die Verschiebung des Sendetermins vom 1. auf den 29. Januar.

Einspringer ist nun Devid Striesow, der als Hauptkommissar Jens Stellenbrink in Saarbrücken ermittelt. In „Söhne und Väter“ (Regie: Zoltan Spirandelli) geht es zunächst um einen üblen Schülerstreich. Die drei Jugendlichen Karim (Emilio Sakraya), Pascal (Emil Reinke) und Enno (Filip Januchowski) brechen in ein Beerdigungsinstitut ein, wo der Lehrer und ehemalige Profisportler Dirk Rebmann (Crisjan Zöllner) liegt. Gestorben an Herzversagen nach einer Radtour. Sie schänden den Leichnam und filmen ihre unappetitliche Racheaktion, die einer der drei Jugendlichen mit dem Leben bezahlen muss: Am nächsten Morgen nämlich wird Enno erfroren im Kühlhaus aufgefunden.

Bei seinen Ermittlungen in diesen beiden Todesfällen muss sich Stellenbrink durch ein kompliziertes Beziehungsgeflecht kämpfen, in dem Familie, Freunde, Schule und Arbeitsplatz gleichermaßen involviert sind. Vor allem Karim, dessen Stiefvater Rebmann gewesen ist, gerät ins Visier des Ermittlers. Aber auch sein Chef, der Sternekoch Jean Carlinó (Jophi Ries) scheint mehr zu wissen, als er sagt. So entwickelt sich „Söhne und Väter“ zu einem klassischen Krimirätselspiel, das nicht zuletzt wegen des sehr präsenten Spiels Striesows sehenswert ist.

ARD, Sonntag, 20.15 Uhr.