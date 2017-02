Beeindruckende Bilder

Foto: Elena Anosova/World Press Photo/AP/dpa

Das Foto mit dem Titel "Out Of The Way" der Fotografin Elena Anosova zeigt einen mit Schnee bedeckten Jäger in der kleinen Siedlung nahe Nischnjaja am Tunguska-Fluss in Russland. Dieses Foto erhielt den zweiten Preis in der Kategorie "Daily Life, Stories".