Änderung der TV-Kanalbelegung

Köln. Neue Platzierungen der Kanäle und neue Sender: Bei Unitymedia stehen ab Ende August einige Veränderungen bevor, die in manchen Fällen automatisch, in vielen aber auch nicht automatisch geschehen. Das müssen Kunden dazu wissen.

Von Alexander Hertel, 15.08.2017

Der Kabelanbieter Unitymedia ändert in seinem gesamten Verbreitungsgebiet die Belegung der TV-Kanäle, nur wenige Wochen nach Ende der analogen Übertragung im Kabelfernsehen. Die Umstellung, Unitymedia selbst nennt dies den "Change Day", erfolgt dem Unternehmen zufolge am 29. August in Nordrhein-Westfalen, am 5. September in Hessen und am 12. September in Baden-Württemberg.

Receiver von Unitymedia sollen dem Sender zufolge die neue Belegung automatisch erkennen können. Bei anderen Receivern und den meisten TV-Geräten mit einem integrierten Kabel- oder DVB-C-Receiver müssen Kunden in den meisten Fällen jedoch einen Senderdurchlauf starten. Ansonsten könnte es sein, dass Verweise auf Sendeplätze ins Leere laufen.

Der Suchlauf funktioniert folgendermaßen: Über den Punkt "Menü" oder "Einstellung" gelangen Kunden zu der Option "Senderdurchlauf starten". In seltenen Fällen kann es jedoch sein, dass für den Suchlauf ein Zurücksetzen des Gerätes auf Werkeinstellung notwendig ist, teilt das Unternehmen mit. Bei den Receivern funktioniert dies ebenfalls unter dem Menüpunkt "Einstellungen" und dann unter "Werkseinstellung" oder auch "Lieferzustand"; bei den Fernsehern unterscheidet sich dies von Gerät zu Gerät. Wie das bei den einzelnen TV-Herstellern genau funktioniert, hat Unitymedia auf einer Hilfeseite zusammengestellt.

Neue Sender empfangbar

Nach dem Zurücksetzen der Geräte kann auch hier der Senderdurchlauf durchgeführt werden. Wer individuelle Favoristenlisten nutzt, muss diese in jedem Fall neu anlegen. Auch dies ist unter der Option "Einstellungen" möglich. Unitymedia weißt darauf hin, dass bei einem solchen Reset auch die Aufnahmen auf dem Receiver gelöscht werden.

Mit dem "Change Day" ändert sich nicht nur die Senderplatzierung. Unitymedia-Kunden können dann auch neue Sender empfangen. Dazu gehören der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Bayerische Rundfunk (BR) in HD-Qualität, Health TV, QVC Beauty & Style HD, Welt der Wunder, Motorvision, God.TV, Baden TV Süd HD, NatGeo Wild sowie Regio TV HD. Insgesamt sind von der Neubelegung ab Ende August 6,4 Millionen Menschen betroffen. (mit Material von dpa)