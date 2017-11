Gesprächsband Martin Walser und Jakob Augstein

Jakob Augstein befragt seinen Vater Martin Walser in einem neuen Buch. Die Rollen sind klar: Augstein fragt und ist dafür fast musterschülerhaft mit Zitaten des Schriftstellers präpariert.

Von Hartmut Wilmes, 27.11.2017

Jeder Depp kann sich auf uns stürzen“, fürchtet der Vater. Schließlich werde er sich im gedruckten Gespräch mit dem Sohn „immer an der Grenze zur Indiskretion bewegen“. Voyeure freilich seien gewarnt: Martin Walser (90) und Jakob Augstein (50) wahren in ihrem Buch „Das Leben wortwörtlich“ gerade im Persönlichen noble Diskretion.

Ohnehin sprechen sie nur auf den letzten 20 Seiten „über uns“, wenn Kindheit, Literatur, Nazizeit, Religion et cetera erledigt sind. „Ich war beinahe vierzig, als wir uns das erste Mal begegnet sind, du beinahe achtzig Jahre alt“, sagt der „Freitag“-Herausgeber und „Spiegel“-Kolumnist. „Ja, Jakob, wir waren beide zu alt.“

Die Übersetzerin Maria Carlsson, damals mit „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein verheiratet, hat dem Sohn selbst nach ihrem unerbittlichen Scheidungskrieg Walsers Vaterschaft verschwiegen. Und doch waberte letztere dank Hellmuth Karaseks „Universalgeschwätzigkeit“ (Walser) als Gerücht durch die Szene. Vater wie Sohn sind diesem Verdacht nie entschlossen nachgegangen. „Auf diese Weise haben wir uns verpasst, Martin.“ Erst 2005, nachdem er von seiner Mutter die Wahrheit erfragt hatte, traf er sich erstmals mit Walser und machte 2009 die Tatsachen öffentlich. Nun fragt er kritisch: „Warum müssen die Kinder hinter den Eltern aufräumen?“ Darauf sagt Walser, seit 1950 verheirateter Vater von vier Töchtern: „Ja, das ist eine Ungerechtigkeit.“

Schutzschild gegen „Pissoirsprache“

Nach diesem langen Interview aber, für das man sich innerhalb eines Jahres immer wieder traf, sei die Nähe vollkommen: „Ich habe andauernd etwas davon, dass es dich gibt.“ Schöner Dialog, denkt man, sowohl im Einander-Verstehen-Wollen wie in allen Dissonanzen und Leerstellen. Ausgerechnet dieses letzte, privateste (und allzu kurze) Gespräch, so offenbart Walser, habe sich der Sohn „beinahe ganz ausgedacht“. Offenbar jedoch hat es dem Vater gefallen...

Ansonsten sind die Rollen klar: Augstein fragt und ist dafür fast musterschülerhaft mit Zitaten des Schriftstellers präpariert. Der Kenner trifft dabei überwiegend auf alte Bekannte, und so segelt dieses Buch über weite Strecken gewissermaßen per Autopilot durch den Walserkosmos.

Zuerst die harte Kriegskindheit am Bodensee, wo er nach dem Tod des Vaters mit 14 den Kohlenhandel der Familie übernahm. Mutter Augusta sei allein aus wirtschaftlichen Gründen in die NSDAP eingetreten, er selbst sei in Jungvolk wie Hitlerjugend kaum je marschiert und erinnere sich vor allem an Gesangsabende und Sport. Und als er sich freiwillig zu den Gebirgsjägern meldete, half Stefan George als Schutzschild gegen die „Pissoirsprache“.

Augstein hoch zu Ross

Sitzt Augstein hier bei Nachfragen moralisch hoch zu Ross, so macht Walser irritierend ausgiebig von einem seiner Tagebuchsätze Gebrauch: „Es gibt keine Grenze der Nachsicht mit sich selbst.“ Hier wollen zwei Männer – meist vernünftig, manchmal verkrampft – gemeinsamen Boden unter die Füße bekommen, indem sie das Trennende ergründen.

Auch die berühmt-berüchtigte Paulskirchenrede steht auf der Tagesordnung, wobei der Autor seine Motive nun präzisiert. Er habe mit dem Vorwurf der „Instrumentalisierung“ von Auschwitz Günter Grass und Walter Jens widersprechen wollen, die immer gefordert hätten, „die deutsche Teilung als Strafe für Auschwitz zu akzeptieren“. Jedoch, so räumt er ein, hätte er den Holocaust nie zum essayistischen Thema machen dürfen. Als er dann später Marcel Reich-Ranicki in „Tod eines Kritikers“ in belletristische Lebensgefahr bringt, ist das Etikett fertig: „Antisemit“.

Unsinn – Reich-Ranicki sei ihm nicht als Jude, sondern als intellektueller Machthaber begegnet. Und Augstein zitiert aus dem Generalbann, mit dem der FAZ-Gewaltige das Werk „Jenseits der Liebe“ belegt hatte: „Ein belangloser, ein schlechter, ein miserabler Roman...“ Der so Verrissene hat dies als Vertreibung aus der Literatur empfunden – die Höchststrafe für einen rastlosen Autor, der weiß, dass „die Wirklichkeit als geschriebene ihre Furchtbarkeit verliert“. Vielleicht haben Martin Walser und Jakob Augstein ja auch deshalb ihre Geschichte dem Papier anvertraut.

Martin Walser, Jakob Augstein: Das Leben wortwörtlich. Ein Gespräch. Rowohlt, Reinbek, 352 S., 19,95 Euro.